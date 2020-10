Per la prima volta dall’inizio della campagna presidenziale, Melania Trump scende in campo al fianco del marito Donald e attacca duramente il candidato democratico Joe Biden. Durante un comizio in Pennsylvania, la First Lady ha criticato l’operato dei Democratici che, invece di occuparsi della pandemia di coronavirus, si sarebbero concentrati su un “finto impeachment“. Ma ad aprire il comizio sono state le parole di ringraziamento di Melania per il supporto e l’amore ricevuti dal Paese, quando a lei e al marito Donald è stato diagnosticato il Covid-19.

Melania dalla parte di Donald

“I media hanno creato un’immagine di mio marito che non riconosco“, ha detto la First Lady durante il comizio ad Atglen, nello Stato in bilico della Pennsylvania. Trump “ama vedere coloro che lo circondano ed il suo Paese avere successo“, ha spiegato Melania Trump, senza nascondere il suo dissenso rispetto al modo in cui il presidente si esprime talvolta sui social. Un commento che, secondo quanto riportato dalla Bbc, ha suscitato le risate del pubblico.

Una mossa per non perdere i voti delle donne

Ma dietro l’intervento della First Lady, di solito piuttosto fredda nel supportare il marito, sembra celarsi una mossa del Presidente stesso che, in vista delle – ormai vicine – elezioni, sta cercando di racimolare i voti delle donne. In particolare delle donne bianche dei sobborghi urbani, dove Trump ha ormai perso terreno.

Le apparizioni della First Lady

L’ultima apparizione di Melania a un comizio risale a ben 16 mesi fa, quando Trump lanciò in Florida la sua candidatura per il secondo mandato. Dopo Orlando, la First Lady non si era più vista fino ad agosto, quando, in occasione della convention repubblicana, aveva tenuto un discorso dal Rose Garden della Casa Bianca.

Poi, l’apparizione alla cerimonia per la nomina di Amy Coney Barrett, nuova giudice della Corte suprema, dove probabilmente Melania Trump e il marito hanno contratto il Covid-19.