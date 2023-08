Uragano Hilary declassato ma si temono inondazioni verso la California meridionale

E’ stato declassato a categoria 1 l’uragano Hilary che nelle prossime ore dovrebbe abbattersi sulla California meridionale. I residenti del posto si stanno preparando al peggio mettendosi al sicuro, lasciando le loro abitazioni e luoghi all’aperto come parchi o spiagge.

Il governatore Gavin Newsom, ha dichiarato lo stato di emergenza per quasi tutta la zona meridionale della California dato che sono previste forti raffiche di vento da 80 a 100 chilometri orari e mare mosso con onde alte da 5 a 7 metri.

La California si prepara all’arrivo dell’uragano Hilary

È atteso nelle prossime ore nella California meridionale l’arrivo dell’uragano Hilary. Secondo i meteorologi potrebbe trattarsi della prima tempesta tropicale a colpire il sud del Paese dopo 84 anni.

Nel frattempo, il governatore Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza e un gruppo di soccorritori sono già pronti a intervenire in caso di emergenza. Inoltre, i residenti si stanno già organizzando per abbandonare le loro abitazioni e i luoghi all’aperto come spiagge e parchi per mettersi al sicuro.

Nonostante l’uragano sia stato declassato a categoria 1, quindi ciò significa che inizia a perdere di forza, secondo il National Hurricane Center potrebbe portare a inondazioni catastrofiche e mettere in serio pericolo la vita degli altri.

Allerta anche nella città di Los Angeles

Potrebbero sembrare rassicuranti gli ultimi aggiornamenti circa l’uragano Hilary ma gli esperti hanno dichiarato di rimanere sempre alto lo stato di allerta per le prossime ore. Nonostante il ciclone stia perdendo la sua intensità, passando da categoria 3 a categoria 1, secondo il National Hurricane Center sono previste forti raffiche di vento da 80 a 100 chilometri orari e mare mosso con onde alte da 5 a 7 metri.

Secondo i meteorologi si attendono forti precipitazioni con la quantità di pioggia di un anno che potrebbe precipitare in sole 24 ore. Stando agli ultimi aggiornamenti, il ciclone viaggia in direzione dello stato messicano della Baja California.

Nella città di Los Angeles molti eventi in programma in queste ore sono stati annullati per precauzione: tra questi una partita della Major League Soccer e diverse partite della Major League Baseball sono stati, invece, posticipati a causa dell’avvicinarsi dell’uragano, atteso per la giornata di oggi.

In tutta la California meridionale gli abitanti del Paese si stanno organizzando a preparare sacchi di sabbia e a riempire i generatori. Le autorità, invece, stanno cercando di trovare una soluzione adeguata per i senzatetto e preparare piani di evacuazione nel caso in cui ce ne fosse di bisogno.