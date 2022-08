Uova, lasciarle nello sportello del frigo è una mossa sbagliatissima: rischi grosso

Ci sono diverse scuole di pensiero riguardo le uova e la loro conservazione, ma lasciarle nello sportello del frigo è un grave errore. Il motivo vi farà restare senza parole.

Le uova rappresentano quell’alimento sano e altamente consumato, che non si sa mai dove mettere dopo l’acquisto. Come accennato, ci sono diverse scuole di pensiero a riguardo ma c’è un errore comune che potrebbe compromettere la loro conservazione.

Proprietà e benefici delle uova

L’uovo è un alimento completo e versatile, che riesce sempre a soddisfare ogni tipo di palato seppur esigente. Ingrediente protagonista o in aggiunta di altri per la creazione di piatti salati o dolci golosi.

In linea generale, questo prodotto ha un ottimo apporto di Vitamina A ed E con proprietà antiossidanti. Non manca la vitamina B1 che è fondamentale per la trasmissione degli impulsi nervosi e anche la Vitamina D con il calcio che si fissa alle ossa. Non è presente la Vitamina C, ma è ricco di Sali minerali tra cui il fosforo e il ferro.

Inoltre, le uova sono una fonte ricca di zinco che è il minerale ottimale per il funzionamento del sistema immunitario. Questo alimento è digeribile e le sostanze vengono utilizzate al 95%.

Meglio mangiarlo cotto nella maggior parte dei casi, perché solo quello fresco di giornata offre la possibilità di mangiarlo crudo.

Dove devono essere conservate le uova?

Dopo aver raccontato quali sono le sue proprietà e benefici, moltissime persone si chiedono dove vadano conservate. In effetti, osservando le uova al supermercato queste vengono esposte in uno degli scaffali e non in frigorifero.

Allora perché una volta che si arriva a casa le uova vengono messe nel frigorifero? Dove devono essere conservate? Facciamo chiarezza.

La cosa importante è che per una sicurezza e per preservarne la qualità devono mantenere la temperatura costante di 20°C. Per questo motivo, gli sbalzi di temperatura potrebbero deteriorarle.

Alcuni studi recenti hanno confermato che questo prodotto andrebbe conservato nello scomparto del frigorifero centrale. Lo sportello laterale – in alto – è sottoposto a non pochi sbalzi di temperatura sottoponendo le uova a condense eliminando lo strato protettivo per il consumo umano.

Se accade, i batteri sono pronti ad entrare e prolificare indisturbati. Si ritorna quindi allo studio di cui sopra, che attesta non sia corretto mettere le uova nella parte laterale del frigo (dove di solito troviamo il porta uova).

La conservazione degli alimenti è molto importante per la salute e il benessere di ogni persona, soprattutto per contrastare la prolificazione di germi e batteri.

Il cartone che accompagna le uova le protegge e mostra in chiaro la data di scadenza, per questo andrebbero conservate all’interno del loro cartone. In pochi sanno che il guscio dell’uovo presenta dei fori piccoli che permettono la penetrazione dei batteri o assorbire degli odori diversi. Se tenuti all’interno del cartone sono protetti e consumabili in maniera sicura.