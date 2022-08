Juve, ecco Milik! Il polacco atteso oggi a Torino!

Dopo tanti sondaggi la Juventus ha scelto Arkadiusz Milik per rinforzare il proprio attacco, il bomber polacco è atteso già oggi a Torino con le visite mediche fissate per la giornata di domani. Operazione da circa 10 milioni di euro totali per i bianconeri.



Manca ormai soltanto l’ufficialità ma Arkadiusz Milik può essere considerato a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Juventus.

Il club piemontese ha trovato un accordo con il Marsiglia sulla base di un prestito ad 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 7, il polacco è già in volo verso Torino e nella giornata di domani sosterrà le visite mediche di rito.

Milik dunque tornerà in Italia dopo la sua prima esperienza con la maglia del Napoli con la quale aveva fatto molto bene nonostante i tantissimi infortuni subiti.

Juventus, ecco Milik!

Ritenute troppo alte le pretese di Memphis Depay, Arrivabene ha deciso di puntare sull’attaccante polacco per il ruolo di vice-Vlahovic.

Sorride Massimiliano Allegri che ha finalmente un attaccante vero da sfruttare nel gioco aereo e nelle partite bloccate grazie alla sua grande fisicità ed al senso del

gol.

Ora, ottenuto il centravanti, i bianconeri si concentreranno su Leandro Paredes, obiettivo finale per completare definitivamente la rosa del club piemontese.

Maurizio Arrivabene ha, ormai da mesi, un accordo con il giocatore che ha dato la sua disponibilità al trasferimento in bianconero, nelle prossime ore ci sarà un nuovo contatto con il Paris Saint Germain con la dirigenza torinese che spera di chiudere entro poche ore la trattativa.

Arkadiusz Milik e Leandro Paredes sono due giocatori importanti, esperti e che già conoscono la Serie A, calciatori già pronti che aiuteranno la Juventus a tornare competitiva per il campionato nella speranza di disputare anche un’ottima Champions League.

Con il pieno recupero degli infortunati Chiesa, Di Maria e Pogba la Juventus sembra finalmente tornata su grandi livelli.

La qualità della rosa ora è importante e per Allegri non ci sono più scuse, lottare fino in fondo per il campionato diventa un dovere per i bianconeri che già dalla sfida con la Roma dovranno dimostrare tutto il loro valore.

Tanto entusiasmo per il popolo di fede juventina che dopo tanti anni vede di nuova una società pronta ad investire sul mercato con profili di qualità e con l’ambizione di tornare a vincere fin da subito, sensazione che a Torino ormai manca da due stagioni, troppi per gli standard di un club abituato a dominare in Italia ed in Europa.