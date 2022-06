Uova, falle bollire con 2 fette di limone: dopo aver provato non smetterai più di farlo

Vuoi conoscere un modo per bollire le uova? Aggiungi due fette di limone. Vediamo perché farlo e a cosa serve questo stratagemma.

Le uova sono deliziose e possono essere cucinate in tantissimi modi ma il loro consumo deve essere attento.

Le uova: un piatto prelibato

Le uova si prestano a tantissime preparazioni. Per via della loro digeribilità e delle sostanze nutritive in esse contenute, le uova non devono mancare in nessuna casa. Le sostanze contenute nelle uova vengono assorbite molto presto dall’organismo, metabolizzate e riutilizzate. La loro percentuale è molto più alta rispetto ad altri cibi.

Se pensassimo al modo migliore per consumare le uova, cucinarle alla coque ti permetterà di non perdere nemmeno una delle sue proprietà nutritive e dei suoi benefici. Benefici che, negli ultimi anni, starebbero passando un po’ in secondo piano a causa del colesterolo che le uova contengono. Il che, però, non è del tutto vero perché basta non abusare delle uova: la dose consigliata, infatti, è pari a massimo 4 la settimana.

Purtroppo, esse sono correlate negativamente al fegato. Esse, infatti, stimolerebbero la produzione di colecistochinina, la sostanza responsabile delle contrazioni della vescichetta biliare. Se al suo interno ci fossero dei calcoli, la contrazione provocherebbe dolori.

Di seguito, ti illustriamo un metodo per bollire le uova che, una volta sperimentato, non lo abbandonerai più. Vediamo di cosa si tratta.

Usa il limone

Forse non sapevi che le uova, prima di essere cucinate in qualsiasi modo, andrebbero lavate accuratamente. Un passaggio che potrebbe servire a tutti per scongiurare i batteri spesso presenti sul guscio. Farle bollire con due fettine di limone, oppure spremendone il succo, a cosa serve? Ti accorgerai, sin dal primo utilizzo che, che le uova, una volta completata la cottura, potranno essere pelate con molta più rapidità.

Esse dovranno essere cotte nell’acqua bollente con gli spicchi di limone per almeno 12 minuti. Dopo, dovranno essere poste su della carta assorbente per almeno cinque minuti a raffreddare. Attenzione ad aggiungere gli spicchi soltanto quando l’acqua è già arrivata a bollore.

Ma non solo, il succo del limone consentirà all’alimento di essere molto più saporite. Ti abbiamo incuriosito? Allora la prossima volta che cucinerai un uovo o più di uno dovrai assolutamente provare questo metodo che, scommettiamo, non lascerai mai più. Addio uova sode con gusci troppo duri e alimento distrutto.