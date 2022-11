Uomo Gatto, ricordate lo storico volto di Sarabanda? Cosa fa oggi nella vita

Impossibile dimenticare l’Uomo Gatto di Sarabanda, amato da tantissimi fan nel corso degli anni. E adesso cosa fa?

Sono passati tantissimi anni dalle edizioni storiche di Sarabanda, condotto magistralmente da Enrico Papi e amato da tutti a casa. I concorrenti dovevano indovinare le canzoni solo dopo aver ascoltato alcune note: i campioni che sono passati alla storia sono ancora oggi indimenticabili. Tra questi ricordiamo l’Uomo Gatto che ha saputo tenere testa a tutti i vincitori e concorrenti delle edizioni. In molti si chiedono che fine abbia fatto oggi, come sia e quale lavoro svolga. Scopriamolo insieme!

Uomo Gatto, da concorrente a vincitore di Sarabanda

Tutti i fan di Sarabanda ricordano bene il programma condotto da Enrico Papi su Italia 1, dal 1997 sino al 2014. Tra i suoi campioni uno in particolare è rimasto nel cuore delle persone: Gabriele Sbattella.

Durante la sua partecipazione al programma, l’Uomo Gatto è riuscito a vincere 80 puntate di fila senza mai vincere il montepremi finale. Tuttavia è diventato un personaggio conosciuto e nel mondo dello spettacolo tutti quanti si ricordano di lui.

Ha parlato recentemente della sua avventura a Sarabanda al portale QDR, di quanto si sia divertito e di come El Tigre sapesse tirare fuori il peggio di lui. Alla fine, afferma, che l’atmosfera era diventata pesante e non c’era più quella voglia di divertirsi degli inizi. Non ha voluto parlare nello specifico di El Tigre perché venuto a mancare, ma ha voluto comunque evidenziare di come si sia posto male nei confronti dei suoi avversari. È andato avanti per i suoi fan e quando ha capito di essere un vero punto di riferimento per alcune persone da casa, che avevano solo voglia di divertirsi.

Tutto è finito quando il concorrente Tiramisù lo ha battuto.

Che cosa fa l’Uomo Gatto oggi?

L’Uomo Gatto originario delle Marche svolgeva il suo lavoro di animatore turistico, quando un giorno la sua passione per la musica lo ha portato a partecipare al programma Sarabanda di Enrico Papi. La sua caratteristica principale era riconoscere velocemente le canzoni da una sola nota: una abilità che non è di certo passata inosservata.

A Pomeriggio Cinque condotto da Barbara D’Urso ha spiegato – dopo vent’anni dalla partecipazione al programma – ha voluto raccontare il bellissimo rapporto che ha mantenuto negli anni con Enrico Papi e delle sue tantissime puntate vinte. È il terzo concorrente di Sarabanda con più presenze in assoluto.

Che cosa fa oggi e come è diventato? Oggi è un giornalista e ha scritto un libro. Le sue passioni sono sempre le stesse e si occupa principalmente di sport e musica. Ancora oggi viene fermato per strada, ma lui non si sente un divo o una persona famosa bensì qualcuno che ha saputo intrattenere e strappare un sorriso nel tempo.

Al Corriere della Sera ha spiegato che il lavoro di oggi gli piace, fare il giornalista è una passione maturata nel tempo e poi concretizzata come professione. L’avventura di Sarabanda è sempre nel suo cuore e aveva curiosità di sapere come fosse il mondo della TV visto da dentro.

Riguardo ad Enrico Papi ha poi confermato:

“Stimo Enrico Papi. Non ho il suo numero, quando ci vediamo ci salutiamo e parliamo”.

L’Uomo Gatto ha cambiato il suo stile di vita e ora è un giornalista oltre che scrittore di libri. La passione per la musica resta e siamo certi che anche il ricordo dell’Uomo Gatto non svanirà mai nel tempo.