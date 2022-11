Esplosione ad Istanbul: una donna kamikaze dietro l’attentato

Oggi ad Istanbul, precisamente in via Istiklal, vi è stata una terribile esplosione. La strada coinvolta è una zona pedonale, colma di persone. A quanto pare infatti secondo le stime, vi sono circa 6 morti e 81 feriti.

Secondo le autorità si tratterebbe dell’ennesimo attacco terroristico, in particolare il vicepresidente Fuat Oktay ha affermato che l’attacco potrebbe essere stato condotto da una donna kamikaze.

Il ministro degli esteri Antonio Tajani, ha affermato che non vi sono nostri concittadini coinvolti nell’esplosione.

L’attacco a Istanbul e le parole di Erdogan

La terribile esplosione avvenuta oggi in una delle strade principali di Istanbul, ha sconvolto l’intera comunità internazionale. Questo perché le autorità ritengono che si sia trattato di un attacco terroristico.

La Turchia inoltre è stata nel mirino di gruppi terroristici come l’Isis per diversi anni, per questo la possibilità che si sia trattato effettivamente di un attentato è molto concreta.

Lo stesso Erdogan, nel parlare dell’accaduto lo ha ricondotto ad un possibile attentato terroristico, definendolo un “vile attentato” e affermando:

“[…] I primi sviluppi, le prime informazioni che il mio governatore ci ha dato, mi dicono che c’è odore di terrorismo qui”.

Allo stesso tempo, il vicepresidente Fuat Oktay ha affermato che il nucleo investigativo ritiene che si tratti di un’esplosione messa in atto da un attentatore, che sulla base delle prime informazioni dovrebbe trattarsi di una donna Kamikaze.

I media turchi hanno già provveduto alla diffusione delle foto della possibile sospettata.

L’esplosione avvenuta nel centro di Istanbul e i commenti dei politici italiani

Tanta la paura seguita all’esplosione avvenuta oggi in via Istiklal a Istanbul. Il fatto è avvenuto verso le 16 di questo pomeriggio, numerose le persone coinvolte, soprattutto in vista del fatto che l’attacco è avvenuto in una zona molto popolata.

Secondo le stime delle autorità vi sono attualmente ben 6 vittime e 81 feriti. Immediatamente i soccorsi sono intervenuti sul luogo e soprattutto sono stati attivati tutti i meccanismi necessari a tentare di capire qual è stata la reale matrice dell’attacco.

In ogni caso anche alcuni politici italiani hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla Turchia. Tra questi il ministro degli esteri Antonio Tajani, il quale ha espresso il proprio cordoglio nei confronti del popolo argentino.

Inoltre ha affermato che sulla base degli accertamenti condotti dalla Farnesina non vi sono italiani coinvolti nella questione.

Anche la presidente Giorgia Meloni si è espressa sulla questione: