Uomini e Donne, è finita tra Samuele e Roberta: l’annuncio sui social

È finita tra una delle coppie più belle di Uomini e Donne: Roberta e Samuele si sono detti addio e l’hanno annunciato sui social network.

Un’altra coppia di Uomini e Donne è scoppiata: Roberta Giusti e Samuele Carniani hanno avvisato ii fan sui social di aver interrotto la loro relazione che durava da ormai due anni. La ragazza, tronista nell’edizione 2021/2022, alla fine del suo percorso aveva deciso di uscire dal programma con Samuele, e da quel momento i due ragazzi non avevano fatto parlare molto di loro, vivendo la relazione nel modo più riservato possibile, considerando il loro trascorso.

Uomini e Donne, scoppia la coppia Roberta-Samuele

I due ragazzi sembravano andare d’amore e d’accordo, e avevano anche iniziato una convivenza, eppure sembra che qualcosa sia andato storto e la storia d’amore si è interrotta. Roberta e Samuele hanno quindi deciso di informarne i fan con dei lunghi post apparsi nelle loro Storie Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Ilaria Giusti (@robertailaria_giusti)

“Ciao a tutti. Sia io che Samu abbiamo ricevuto tantissimi messaggi negli ultimi due mesi riguardo la nostra relazione. Nonostante il sentimento che c’è sempre stato, determinate divergenze hanno avuto la meglio sul resto e hanno iniziato a creare una distanza che ci ha allontanato anche più della distanza fisica che la nostra relazione ha affrontato” ha scritto per prima Roberta sul suo profilo, affrontando la questione.

“Abbiamo deciso di interrompere la storia che abbiamo iniziato a costruire due anni fa. Perché forzare incastri, voltarsi dall’altra parte pur di stare insieme e scontrarsi sempre sulle stesse cose ha iniziato a fare male” ha scritto Giusti, aggiungendo poi che “Abbiamo avuto la maturità di guardarci negli occhi e capire che nessuno dei due vuole che l’altro soffra. E che questa situazione non stava facendo del bene nessuno. Abbiamo preso una decisione sicuramente difficile ma che crediamo che in questo momento sia per il bene di entrambi”.

La risposta di Samuele Cerniani al post di Roberta

La ragazza 24enne ha tuttavia aggiunto subito dopo che non sa cosa riserverà loro il futuro poiché un sentimento non può certo spegnersi nel giro di pochi giorni, e poco dopo è arrivato anche il messaggio del suo ormai ex compagno, Samuele, a confermare quanto da lei scritto.

“Ciao, sto scrivendo con paura e con un nodo alla gola inspiegabile. Purtroppo io e Roberta abbiamo deciso di interrompere la nostra storia. Abbiamo preso coscienza di tanti fattori, abbiamo avuto coraggio di guardarsi negli occhi e da persone mature dire BASTA” le parole scritte dal ragazzo.

“Forse è stata la cosa più difficile. Le diversità caratteriali e la distanza hanno avuto la meglio su tutto il resto e ci hanno allontanato da tutto. Il sentimento c’è stato, c’è ancora e non andrà via in due giorni. E sicuramente non svanisce la speranza che le cose in un futuro possano sistemarsi” ha quindi aggiunto Cerniani, di fatto confermando quanto scritto poco prima da Roberta, e facendo supporre ai loro fan che non tutto sia per forza perduto, ma che per il momento è meglio che le loro strade si dividano, anche se il sentimento non è scemato.

La coppia formata da Roberta e Samuele, quindi, si aggiunge alle tante altre che si sono rotte dopo essersi formate a Uomini e Donne, come quella tra Andrea Nicole e Ciprian, Matteo e Valeria, Luca e Soraya e addirittura Isabella e Fabio.