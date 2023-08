Pozzuoli, sfonda il cancello del comune con il bus e poi gli dà fuoco

Gesto di follia a Pozzuoli, dove un conducente di bus privati ha sfondato con un mezzo il cancello del comune di Pozzuoli, dandogli poi fuoco. Il gesto ripreso dalle telecamere.

Il conducente di un bus privato si è lanciato contro il cancello d’ingresso del comune di Pozzuoli questa mattina, sfondandolo e poi dandogli fuoco prima di darsi alla fuga. Un gesto per ora folle e del quale non si conoscono perfettamente i motivi. Il titolare della società di bus privati è stato individuato e denunciato dalle autorità, anche se si è difeso dichiarando di essere all’oscuro di quanto successo e aver subito in realtà il furto del mezzo.

Pozzuoli, bus contro il comune: al vaglio le telecamere di zona

Il primo cittadino del paese alle porte di Napoli si è subito scagliato contro tale gesto pubblicando un post su Facebook, ritenendolo di una violenza inaudita e dichiarando di avere piena fiducia nell’operato delle forze dell’ordine.

“Quello che è accaduto è gravissimo. É un vile e violentissimo attacco contro le istituzioni e contro l’intera città. Attendiamo l’esito delle indagini già iniziate, con piena e totale fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, ma chiunque sia il responsabile e qualunque sia la motivazione, deve essere chiaro che questa amministrazione e questa comunità non cederanno mai al ricatto della violenza” si legge nel comunicato pubblicato sul social network.

Il fatto è accaduto in via Tito Livio, dove ha sede il comune, il cui cancello di ingresso era in fase di costruzione. Il conducente, di cui per ora non si conoscono le generalità, ma che è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona, ha sfondato l’ingresso in retromarcia, quindi è sceso dal mezzo e gli ha dato fuoco, facendo poi perdere le tracce.

Pozzuoli, denunciato il titolare dei bus, ma l’uomo si difende

Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Pozzuoli hanno individuato e rintracciato il titolare della società proprietaria dell’autobus che è stato lanciato contro il cancello d’ingresso del comune, e lo hanno denunciato per danneggiamento e incendio.

L’uomo, tuttavia, dichiara di essere innocente e di non sapere nulla su quanto accaduto questa mattina alle 5, e anzi di essere rimasto vittima di un furto. Le telecamere di sorveglianza, tuttavia, hanno ripreso con chiarezza il gesto compiuto dal conducente del bus, ed è solo questione di tempo prima che venga riconosciuto.

Alla base di un gesto tanto eclatante e violento, potrebbe esserci il nuovo bando di concorso per la gestione degli autobus scolastici della cittadina, ritenuto troppo stringente e che avrebbe potuto far perdere l’appalto alla ditta.

Ciò che è certo, è che l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in sicurezza la zona ed evitare che si potessero venire a creare situazioni ben più pericolose.

“Preserveremo in tutte le sedi la sicurezza della comunità, mettendo in atto tutte le azioni di nostra competenza, a partire dalla regolare denuncia che sporgeremo in mattinata, e saremo sempre, a testa alta, dalla parte della legalità e della trasparenza. Non arretreremo di un millimetro nella lotta alla criminalità e sono certo che i Puteolani, tutti i Puteolani, sono con noi in questa battaglia” ha scritto sempre sui social Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, ribadendo l’intenzione di non cedere a ricatti di alcun tipo.