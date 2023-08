Uno di loro finge di essere un milionario: solo i più furbi sapranno rispondere

Uno degli uomini di cui si parla in questo quiz finge di essere un milionario, ma in realtà è un ladro. Scopri chi è.

I test logici sono spesso molto utili a sviluppare acume e abilità che tornano molto utili nella vita quotidiana. Ad esempio, possono aiutarci a sventare potenziali truffe. Il test che analizziamo oggi ne è un esempio: tra questi 3 uomini, uno finge di essere un milionario. Riesci a scoprire di quale dei 3 si tratta?

Scopri chi di loro finge di essere un milionario

Tutto inizia quando una giovane donna di nome Ellie vince un concorso che prevede come premio una vacanza da sogno in uno stabilimento di lusso alle Maldive. Ellie decide di riscuotere il premio e si imbarca su uno yacht enorme che la condurrà al suo resort.

Sullo yacht ci sono altri 3 clienti dell’hotel, e tutti e 3 raccontano di essere degli imprenditori miliardari. Uno di loro, però, sta mentendo. Chi sarà? Analizziamoli tutti per comprenderlo: il primo a sinistra è steso su una sdraio a bordo piscina e parla al telefono in costume da bagno. Il secondo, al centro, è seduto su una panchina e sta sorseggiando qualcosa di fresco.

Il terzo potenziale bugiardo, invece, è appoggiato al bancone del bar e parla al telefono con una borsa da viaggio su una spalla. Una volta analizzata l’immagine, riuscite a capire chi dei 3 sta mentendo e in realtà non è un miliardario?

Un suggerimento: per capirlo, occorre esaminare attentamente la posizione degli uomini nello spazio, cosa stanno facendo e in che modo, oltre a come sono vestiti. Riuscite a trovare la soluzione in 15 secondi?

Una questione di allenamento

Siete riusciti a scovare il finto miliardario tra i nostri 3 protagonisti? Farlo potrà aiutare la nostra amica Ellie a capire di chi potrà fidarsi durante il suo soggiorno alle Maldive. In più, riuscire a scovare l’impostore in un semplice gioco come questo può aiutarci a conoscere meglio noi stessi e le nostre capacità, per capire se possiamo fidarci di noi stessi e del nostro intuito davanti a situazioni dubbie.

Se quindi siete riusciti a trovare la soluzione, vi facciamo i nostri complimenti, non era un compito facile. Sicuramente siete persone con un’ottima capacità di osservazione e amate concentrarvi anche sui più piccoli dettagli delle situazioni che vi si presentano, nulla vi passa inosservato.

Se invece non rientrate tra questi pochi fortunati e state ancora attendendo che sveliamo la soluzione, non preoccupatevi: diventare abili in questo tipo di prove logiche e visive è un processo che richiede tempo e allenamento. Perché questo avvenga, però, avete bisogno di cimentarvi regolarmente in test ed enigmi che tengano allenato il vostro cervello e stimolino il ragionamento logico.

Un ulteriore incentivo per farlo è condividere questa esperienza con altri, sfidandoli nel risolvere gli stessi enigmi. Spesso, infatti, la competizione ci da le giuste motivazioni per darci più da fare e stimola la nostra voglia di vincere, o come in questo caso di trovare la soluzione prima degli altri.

Finge di essere un milionario: scopri chi è il bugiardo

Qual è quindi la soluzione? Ebbene, tra i tre uomini ce n’è uno che si trova in una posizione alquanto sospetta: l’uomo appoggiato al bancone. Quest’ultimo, infatti, fa finta di parlare al telefono, così da distrarre l’attenzione di chi lo guarda di sfuggita.

Coloro che lo osservano con attenzione, però, noteranno che nel frattempo afferra dell’argenteria dal bancone del bar per metterla dentro la sua borsa da viaggio: sta rubando! Chi si spinge a commettere un’azione del genere non può di certo essere un milionario, quindi abbiamo trovato il nostro impostore.

Se siete riusciti a giungere alla soluzione nei 15 secondi di tempo previsti, siete davvero degli investigatori provetti!