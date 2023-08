Scontro fra un pullman e un tir a Udine: due feriti e molti bambini coinvolti

In A4, all’altezza di Udine, un pullman si è scontrato con un Tir. L’impatto ha ferito due persone e sono rimasti coinvolti diversi bambini.

L’incidente è avvenuto fra Latisana e San Giorgio di Nogaro, in direzione Trieste. Sul posto sono giunti subito i carabinieri ma anche diversi elicotteri dei soccorritori sanitari, per trasportare i feriti nei vari ospedali di zona. Il bilancio riporta di due feriti gravi e diversi bambini coinvolti. Ancora sono a lavoro anche i volontari della Protezione Civile, per confortare le tante persone che sono in forte stato di shock. Ancora da chiarire le cause del sinistro.

Incidente a Udine

Lo scontro violentissimo fra una corriera e un Tir ha provocato due feriti molto gravi. Lo schianto è avvenuto intorno alle 19.30 e ancora in quel punto – in A4 nella zona del comune di Rivignano Teor – ancora stanno lavorando gli uomini della Protezione Civile e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza la zona dove i Vigili del fuoco hanno lavorato allo scopo di rimuovere i grandi mezzi incidentati.

Non è chiaro cosa abbia provocato l’impatto. L’incidente stradale è avvenuto nel tratto fra lo svincolo di Latisana e San Giorgio di Nogaro, in direzione Trieste. Quest’area è ancora chiusa al traffico per le dovute verifiche del caso.

Le indagini avviate hanno lo scopo di capire cosa sia successo, quindi addebitare le responsabilità del caso. L’unico lato positivo della vicenda è la mancanza di vittime, abbiamo infatti due feriti gravi che sono stati trasportati in ospedale, così come i diversi bambini coinvolti. Però nessuno di loro ha riportato lesioni importanti, solo qualche contusione e ferita superficiale, rimane comunque un grande shock.

L’entità dell’evento è stata tale da proclamare una maxi emergenza che ha portato poi alla mobilitazione di tutti gli ospedali della zona.

Soccorsi complessi

Dopo l’allarme sono arrivate sul posto diverse squadre dei pompieri, della polizia stradale. Poi sono arrivati in supporto i mezzi del soccorso meccanico per rimuovere i mezzi e mettere in sicurezza l’area. Sono state operazioni complesse vista la dimensione dei due veicoli coinvolti ma soprattutto, sono state ore delicate perché tanti minori sono coinvolti.

“Non abbiamo notizie in questo momento per quanto riguarda le vittime. Ci sono due feriti gravi che con l’elicottero sono stati trasportati in ospedale” ha detto Luca Cari, portavoce dei Vigili del fuoco.

Le squadre hanno lavorato a lungo per liberare dalle lamiere dei mezzi distrutti, coloro che erano rimasti incastrati. Secondo quanto appreso da Ansa, molti passeggeri dell’autobus hanno riportato delle lesioni ma l’attenzione dei medici è sui due casi peggiori che però sono in prognosi riservata.

Al vaglio ora le immagini delle telecamere di zona, per ricostruire con esattezza i momenti precedenti lo schianto e capire cosa lo abbia provocato.

Secondo una prima ricostruzione i mezzi che si sono tamponati viaggiavano sulla stessa corsia di marcia. Forse un’improvvisa frenata di quello che stava davanti ha provocato poi l’impatto, ma è solo una delle ipotesi e la notizia è ancora in aggiornamento.