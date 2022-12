Unisci foglie di alloro e limone, non smetterai più quando vedrai il risultato

Non tutti sanno che unire le foglie di alloro e il limone è un’idea veramente geniale. Due elementi naturali ma con mille proprietà. Proprio per questo, unendo questi due ingredienti si può fare una tisana davvero fantastica, non potrai più farne a meno: scopriamo di più.

Sicuramente in questo periodo di freddo, desiderate una bella pietanza calda che vi scaldi. Le tisane per l’inverno non sono solo gradevoli al nostro organismo, ma rappresentano anche una grande coccola. Ma bisogna sapere scegliere i giusti ingredienti, unire delle foglie di alloro e limone è un’idea davvero geniale. Non riuscirete più farne a meno: scopriamo di più.

Tisana con foglie di alloro e limone: un risultato grandioso

Quando le temperature si abbassano sempre di più, le tisane vi possono aiutare a scaldare il vostro corpo e la vostra anima, ma sono utili anche per il benessere dell’organismo, infatti, all’aumento delle difese immunitarie. Sono ottime quando vi sentite deboli o stanchi, perché vi ridaranno un po’ di energie.

In inverno, il metabolismo rallenta per via del freddo ed è ottimo bere una bella tisana naturale. Ogni malessere di stagione andrà via. Al supermercato, ci sono infusi di ogni tipo. Ma tra le tisane per l’inverno, una davvero miracolosa è proprio quella fatta con le foglie di alloro e limone. E’ difficile trovarla in commercio, proprio per questo dovremo farla in casa: scopriamo il procedimento.

Tisana con foglie di alloro e limone: procedimento

La tisana alloro e limone è digestiva, infatti, è ottima se avete mangiato troppo. Ma può essere una vera e propria bevanda da bere in ogni periodo, non solo l’inverno. Anche tiepida è buona e ha gli stessi effetti rilassanti e digestivi.

Oppure la mattina prima di fare colazione, vi aiuterà a diminuire la fame. Ma come dobbiamo farla? Vi serviranno pochissimi ingredienti: mezzo litro di acqua, il succo di limone, quanto basta di zenzero fresco e 3 o 4 foglie di alloro.

La preparazione è molto semplice, ci metterete solamente 5 minuti. Per iniziare dovrete mettere l’acqua in un pentolino insieme all’alloro e a allo zenzero che deve essere prima ben pulito. L’acqua all’inizio non deve essere calda e la dovete portare a bollore. Lasciate poi sobbollire per un quarto d’ora circa. Spegnete la fiamma e fatela raffreddare.

Tisana con foglie di alloro e limone – Nanopress.itInfine, non vi rimane che filtrare la tisana e unire il succo di mezzo limone. Prendete un cucchiaio e mescolate gli ingredienti. Questa tisana è buonissima da bere sia tiepida e anche calda. Oppure fredda, come una semplice bevanda.

E’ perfetta in ogni occasione, soprattutto dopo un pasto pesante. Vi aiuterà se avete difficoltà nel digerire. Vi possiamo consigliare di aumentare le dosi e mettere la tisana in una bottiglia di plastica da tenere in frigo, in modo da averla sempre con voi.