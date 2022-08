Unione Europea: Le domande di asilo sono aumentate del 90%

Afgani, siriani, venezuelani e ucraini guidano le richieste, mentre la Spagna è il secondo Paese della Unione Europea con più richieste di rifugiati.

Le richieste di asilo nella Unione Europea sono cresciute a un ritmo insolito negli ultimi anni. Fino al 19 luglio erano state registrate quasi 420.500 domande, l’87% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo i dati dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (AAUE). L’esodo di afgani, siriani, venezuelani e ucraini ha fatto scattare le cifre.

Le richieste di asilo nella Unione Europea sono cresciute a un ritmo insolito negli ultimi anni

Se il trend continua, verranno superati quelli registrati nel 2019, l’ultimo anno di normalità prima della pandemia ha alterato i flussi migratori e lo stesso sistema di asilo. La Spagna, con quasi 62.300 richieste, è, dopo la Germania, il Paese con il maggior numero di richieste di protezione. In effetti, l’aumento del 116% rispetto allo stesso periodo del 2021 ha interessato le autorità spagnole.

Gli afgani, a un anno dalla presa di potere del loro Paese da parte dei talebani, guidano le richieste di protezione internazionale, con oltre 51mila richieste. Sono la nazionalità più numerosa tra i candidati in Francia, Austria, Belgio, Grecia, Svizzera o Portogallo. Seguono i siriani, profughi di una guerra iniziata nel 2011 e che guidano i numeri in Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo e Malta. Al terzo posto compaiono i venezuelani: tra gli oltre 26.000 richiedenti venezuelani, l’89% ha chiesto asilo in Spagna.In quarta posizione si trovano gli ucraini.

Sebbene la maggior parte dei 6,8 milioni di esuli che sono entrati nella Unione Europea dopo l’invasione russa abbiano chiesto protezione temporanea (un meccanismo diverso che non è registrato nelle statistiche sull’asilo), sono migliaia gli ucraini che hanno formalizzato una richiesta di asilo, soprattutto nel Paesi nordici, Romania e alcuni paesi baltici. I dati sull’asilo in Spagna, che quest’anno sono più che raddoppiati, “sono molto preoccupanti”, secondo due fonti governative.

La preoccupazione è condivisa dai ministeri dell’Interno, Affari Esteri e Migrazione. Il sistema di accoglienza era già stressato prima della guerra in Ucraina, ei ritardi nell’avvio della procedura e nella risoluzione delle pratiche sono cronici perché le risorse continuano a mancare. Immigrati economici e rifugiati In privato, i membri dell’Amministrazione – e anche le ONG – si rammaricano che negli ultimi anni il sistema di asilo sia diventato una risorsa per gli immigrati economici e non solo per i rifugiati.

Di fronte alla difficoltà di regolarizzarsi, gli immigrati economici vedono l’asilo come il modo più semplice e veloce per rimanere legalmente nella UE

Di fronte alla difficoltà di regolarizzarsi, gli immigrati economici vedono l’asilo come il modo più semplice e veloce per rimanere legalmente in Unione Europea e in Spagna perché, mentre il loro caso è in via di risoluzione, lo Stato offre ai richiedenti la possibilità di risiedere e lavorare regolarmente, oltre a dare riparo a chi non ha risorse. Se il sistema funzionasse come prevede la legge stessa, il trattamento dei file sarebbe molto più agile – un massimo di sei mesi – e quelli che non soddisfano i requisiti lascerebbero rapidamente il sistema.

L’attuale lentezza nella registrazione, elaborazione e risoluzione delle pratiche danneggia i veri rifugiati, che sono in pericolo nei loro paesi, e si trovano con un sistema congestionato che può tenerli nell’incertezza per più di due anni. María Jesús Vega, portavoce dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) in Spagna, avverte: “Sebbene vediamo spesso richieste non fondate, insistiamo con le autorità sul fatto che lo studio individualizzato di ogni caso è molto importante”.

Vega spiega che tra la moltitudine di profili di richiedenti che arrivano in Spagna, indipendentemente dalla loro nazionalità, individuano casi in cui esiste un rischio reale di persecuzione per questioni di genere, religiose, politiche, etniche o per la violenza e il potere di alcuni gruppi armati, come avviene in molti paesi centroamericani. “Un rifugiato non è solo una persona in fuga da una guerra“, ricorda.

Tra le principali nazionalità richiedenti asilo in Spagna ci sono, oltre ai venezuelani, che rappresentano il 40% delle quasi 63.000 domande, colombiani (28%), peruviani (7,4%), marocchini (3,3%) e honduregni (2,6%), secondo i dati dell’Agenzia europea per l’asilo. Nel ministero delle Migrazioni, guidato da José Luis Escrivá, ritengono che sia la mancanza di un buon modello migratorio a incoraggiare un uso inappropriato della protezione internazionale.

Escrivá ritiene che la recente riforma del Regolamento sull’immigrazione, che consentirà più assunzioni all’origine, possa aiutare a creare nuovi percorsi per gli emigrati con aspirazioni esclusivamente economiche. “I regolari processi migratori devono sostituire quelli che ora vengono utilizzati in modo spurio”, ha affermato il ministro in una recente intervista.