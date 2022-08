Aereoporto di Fiumicino, partono le assunzioni: tutti i requisiti richiesti | Candidati subito

Ti piacerebbe lavorare all’Aeroporto di Fiumicino? Ci sono nuove opportunità e le assunzioni partono subito: ecco come candidarsi.

Riparte tutto e all’Aeroporto di Fiumicino si aprono le nuove selezioni per assumere del personale. Se questo è il tuo desiderio, candidarsi è facilissimo: controlla se hai tutti i requisiti richiesti.

Assunzioni all’Aeroporto di Fiumicino: le figure ricercate

A seguito della crisi delle partenze di questa estate e tantissimi voli cancellati, si riparte con le assunzioni all’Aeroporto di Fiumicino. Ci sono nuovi investimenti che aprono le porte ai candidati che abbiano determinati requisiti, al fine di poter coprire il ruolo da assegnare.

La selezione del personale riguarda l’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci, mettendo l’accento su candidati che sappiano l’inglese e siano disposti ad un orario flessibile.

Secondo quanto emerge, i contratti proposti sono a tempo indeterminato per tutte le posizioni ed essendo ch le candidature sono già moltissime meglio fare in fretta a mandare la propria.

La ricerca è mirata a due categorie di lavoro principali:

Addetti allo scalo;

Addetti ai passeggeri con mobilità ridotta.

I candidati che saranno ritenuti idonei avranno compiti differenti:

Gli addetti allo scalo avranno le mansioni classiche di gestione ottimale e continuativa dei servizi di informazione. Dal banco informazioni ai totem, gi annunci vocali e l’interfaccia diretta con ogni passeggero. Si dedicheranno a servizi di portieraggio e allestimento, dovranno occuparsi di smaltire le code che si creano per il controllo dei passaporti oltre che il supporto di tutti i passeggeri in ogni situazione, anche nella disponibilità dei carrelli all’ingresso;

Gli addetti per i passeggeri a mobilità ridotta dovranno assistere i soggetti a terra, relazionandosi con i vettori al passaggio del boarding – deboarding e frontiera.

Condizioni e requisiti per candidarsi

Come accennato sopra, il Gruppo Aeroporti di Roma offre un contratto a tempo determinato part time a turni, compresi i festivi. La valutazione di tutti i candidati avverrà cercando di rispondere a requisiti fondamentali ovvero:

Possesso di diploma di scuola media superiore

Conoscenza fluente della lingua inglese – Livello B1 minimo per gli addetti allo scalo

Disponibilità per lavorare durante i festivi e su turni

Spiccata predisposizione al problem solving e orientamento del passeggero

Attitudine al Team Building

Possesso di patente B

Il candidato per Addetto Scalo ha maturato esperienza in contesti pubblici o in complessi come Centri Commerciali e similari.

Chi si occupa dei passeggeri dovrà inoltre essere in grado di supportare tutta l’organizzazione, garantendo al soggetto con mobilità ridotta ogni tipo di sostegno nel rispetto delle norme aeroportuali come da CE n.1107/2006 Regolamento Unione Europea.

Inviare la candidatura all’Aeroporto di Fiumicino

Tutte le persone che sono interessate a candidarsi per questi due ruoli, potranno collegarsi sul sito web ufficiale degli Aeroporti di Roma. Andare sulla pagina apposita del sito e controllare le posizioni aperte selezionando il ruolo: inoltrare domanda e CV seguendo le istruzioni.

Al fine che la candidatura venga considerata valida, si dovrà compilare il modulo online che prevede la conferma di tutti i dati personali insieme ad una foto e il CV aggiornato. È preferibile allegare una lettera di presentazione mettendo l’accento sulla motivazione che spinge a questa determinata candidatura.