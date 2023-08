Una volta in acqua, si è accorto che una grossa ombra girava intorno alla barca

Una vicenda incredibile è successa ad un uomo che si trovava in mare. Si è accorto che una grossa ombra girava intorno alla barca.

La storia di un uomo che si è visto circondato da un ‘ombra grandissima mentre era in barca è davvero sorprendente. L’uomo in quel momento era in mare a bordo della sua barca e quando ha visto cosa era quell’ombra ha agito mettendo in atto tutte la sua esperienza di sub. L’incontro è stato pauroso, ma non per l’uomo che conosceva bene il mare e le specie che popolano. Scopriamo tutto sulla vicenda accaduta in Sudafrica, a Mossel Bay.

La vicenda è accaduta a Mossel Bay: cos’era quella grossa ombra

Quanto accaduto a Mark Graham, un sub originario di Preston, ha dell’incredibile. Il 31enne è fondatore del progetto White Shark Ocean, che mira ad approfondire le conoscenze sulla loro vita sotto la superficie.

Mark lavora anche come operatore video ed è il protagonista della vicenda accaduta in Sudafrica, precisamente nella splendida località di Mossel Bay.

La location, dove si gode uno dei climi più miti al mondo, si affaccia sull’Oceano Indiano ed offre un panorama paradisiaco ai visitatori che la scelgono come meta di vacanza. Mossel Bay è nota per le sue lunghissime e bellissime spiagge che si susseguono lungo la costa in direzione di Port Elizabeth.

In questo fantastico contesto operava il giovane Mark Graham, che ha anche ripreso quanto è accaduto mentre lui si trovava in barca. Ma cosa ha visto Mark? Il 31enne si è accorto improvvisamente un’ombra che si muoveva intorno alla barca e ad un certo punto ha capito di cosa si trattava!

Uno squalo bianco girava intorno alla barca

Il sub ha visto che si trattava di uno squalo bianco di grosse dimensioni e incurante del pericolo che stava correndo non ha esitato a riprendere la scena. Il bello era che all’improvviso lo squalo si era diretto verso di lui e si avvicinava rapidamente.

L’animale non pareva interessato dalla presenza del sub, piuttosto sembrava incuriosito da ciò che Mark aveva sulla testa. Infatti, il sub portava sul capo l’attrezzatura per girare i video sott’acqua, visto che faceva questo lavoro e comunque era un professionista.

Lo squalo bianco sembrava attratto dal dispositivo elettrico misterioso che Graham aveva sul capo e avanzava verso di lui probabilmente per capire cosa fosse. Fu in quel momento che lo squalo spalancò la bocca e mostrò la sua dentatura, una visione sicuramente non piacevole per il giovane Mark.

La vista dei denti dell’enorme squalo lasciò il 31enne senza parole perché si trovava nelle sue vicinanze e poteva accadere qualsiasi cosa, anche di terribile.

Mark Graham non ebbe alcuna paura

Anche dopo quella visione paurosa, in cui lo squalo bianco aveva mostrato i suoi feroci denti a Mark, il giovane non ebbe paura e non si sentì minacciato in alcun modo.

Ad emozionarlo era stata invece la curiosità di quel grosso animale marino che tutti temono, ma anche in quel momento era apparso docile e buono. Questi animali sono conosciuti da tutti come dei predatori, però anche loro hanno delle sensazioni che mostrano la loro sensibilità profonda.

Graham è da sempre affascinato dagli squali e quello che ha visto fare a quello squalo bianco mentre girava intorno alla barca e guardava cosa aveva in testa era straordinario. Quella cosa elettrica dentro l’acqua lo aveva colpito molto e ha fatto in modo che si avvicinasse a Mark, lasciando nel giovane una sensazione incredibile per quella interazione.

Per il 31enne è stata un’esperienza unica quella di trovarsi vicino ad uno squalo e di percepire in lui una curiosità fuori dal comune. Il giovane ha filmato quel momento che porterà sempre nel cuore e che ricorderà con grande piacere.