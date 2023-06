Una volta che imparerai questo utile trucco, farai fatica a farne a meno: vale oro

Sei alla ricerca di un utile trucco per risparmiare denaro? Continua a leggere perché stiamo per svelartene uno che vale oro.

L’utile trucco che stiamo per svelarti riguarda le saponette e come fare per evitare dei sprecarle quando stanno per esaurirsi.

Saponetta: un utile trucco per risparmiare

Sempre più persone decidono di sostituire la classica saponetta con il sapone liquido nel dosatore. Il perché di questa scelta è dettato non solo da una questione igienica ma anche economica. Sì perché la saponetta, quando sta per esaurirsi, diventa scomoda da utilizzare oppure, di fatto, inutilizzabile. Ciò accade perché naturalmente, lavandosi le mani la saponetta si riduce.

Il sapone in pezzi, però, ha diversi vantaggi rispetto il sapone liquido. A volte, infatti, può essere più idratante rispetto al sapone liquido. Ciò è dovuto al fatto che molte saponette contengono oli o glicerina che aiutano a mantenere la pelle idratata.

Senza dimenticare che il sapone solido è più comodo da trasportare durante i viaggi, poiché non hanno limitazioni di volume come i liquidi. Inoltre, non c’è bisogno di preoccuparsi di eventuali fuoriuscite o rotture di bottiglie.

Dal punto di vista ambientale, poi, le saponette solide possono essere considerate più sostenibili rispetto ai saponi liquidi poiché richiedono meno imballaggi di plastica e producono meno rifiuti. Inoltre, i processi di produzione delle saponette solide possono essere meno intensivi, sul piano energetico, rispetto alla produzione di saponi liquidi.

Proprio in virtù di questa sostenibilità, i saponi solidi stanno tornando molto più in uso. Ma qual è l’utile trucco per usarli al massimo e risparmiare? Continua a leggere.

Il metodo per risparmiare

La prima cosa da fare, sarà recuperare le saponette che sono quasi finite. La maggior parte delle persone le getta via nella spazzatura perché difficili da utilizzare. Da oggi, però, sicuramente non le getterai più via.

Riduci le saponette quasi terminate in scaglie che andrai a porre in una ciotola, insieme ad un po’ di dentifricio, meglio se bianco. Con un cucchiaio di legno, mescola i due ingredienti.

Il prossimo passo sarà quello di procurarti una mascherina chirurgica, come quelle che abbiamo imparato a conoscere durante la pandemia. Dalla mascherina, dovrai rimuovere uno dei laccetti che vengono posti dietro le orecchie. Poi, taglia un lato della mascherina. In questo modo, vedrai che si sdoppia in due parti. All’interno porrai la pasta che abbiamo creato precedentemente. Chiudi di nuovo la mascherina con l’elastico tagliato in precedenza.

La mascherina con il composto all’interno, dovrà essere posta all’interno della cassettina del tuo sciacquone, assicurandolo con uno degli elastici della mascherina. In questo modo, ogni volta che andrai a scaricare, la tua tazza sarà priva di batteri e super profumata. Si creerà anche una piccola barriera che eviterà la formazione di sporco ostinato.