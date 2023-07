Una valanga di cattive notizie arriveranno a tutti questi segni dello zodiaco

L’oroscopo prevede che ci siano dei segni zodiacali sfortunati ad agosto. Ecco che vi sveliamo quali sono e i motivi.

Tutto quello che volete sapere dell’oroscopo di agosto e in particolare quali sarebbero i segni zodiacali a rischio sfortuna. Sono 4, in particolare, quei segni che dovrebbero fare attenzione in questo mese estivo.

Ecco i segni zodiacali sfortunati ad agosto

L’estate è inoltrata e sono tantissime le persone che sperano di poterne godere ancora di più. Uno dei segni per i quali sono previsti anche momenti negativi, secondo l’oroscopo di agosto, è il Leone.

Questo bellissimo segno dello zodiaco, infatti, sta pianificando queste settimane nei minimi dettagli e vorrebbe goderseli al migliore dei modi. Peccato, però, che qualcosa potrebbe vanificare tutti gli sforzi che ha fatto.

Proprio per questo è fondamentale che riesca a trovare altre motivazioni e soprattutto a non frustrarsi nel caso in cui tutto non vada secondo i suoi piani. Siamo sicuri che ci sono altre cose nella sua vita che, invece, stanno andando bene.

Cancro

Un altro segno per il quale si prevede una leggera sfortuna è il Cancro. Questo segno sta cercando di rivoluzionare completamente la sua vita e vorrebbe poterla migliorare anche in queste settimane di agosto che verranno.

Qualcosa, però, potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al suo progetto e indurlo a complicarsi. In questo caso, per il Cancro si rivelerà fondamentale mantenere la lucidità e magari chiedere consiglio ad amici e parenti fidati.

Sagittario: segni sfortunati ad Agosto

Anche per il Sagittario potrebbero rivelarsi settimane dure nel mese di agosto. In particolare, qualcosa che ha a che fare con l’amore potrebbe fargli delle brutte sorprese. Il consiglio degli astrologi è quello di non darsi per vinti e di cercare di conciliarsi, se è questo quello che vi fa stare davvero bene.

In generale, dovreste cercare di valutare tutti i pro e i contro della vostra relazione e capire se effettivamente la persona con la quale state è quella giusta per voi. I single, invece, potrebbero vivere un periodo piuttosto piatto, senza grandi opportunità di conoscere persone interessanti.

Bilancia

L’ultimo segno zodiacale che potrebbe rivelarsi un tantino sfortunato ad agosto è quello della Bilancia. Questo segno è spesso indeciso e difficilmente sa come destreggiarsi in situazioni che lo confondono e lo mettono alle strette.

Una situazione lavorativa, ad esempio, potrebbe cambiare all’improvviso e provocare un vero e proprio scombussolamento. Il disequilibrio potrebbe verificarsi sia nella vita che a livello mentale. Proprio per questo è fondamentale cercare di far quadrare la propria routine, per renderla più salutare possibile.

Il consiglio è quello di praticare sport, quando possibile, e nutrirsi nel migliore dei modi. E poi ancora dedicare le giuste ore al sonno e condurre uno stile di vita sano ed equilibrato. Soltanto così sarà possibile per il Bilancia compiere delle scelte adeguate e le migliori per se stesso.

Passate queste settimane difficili di agosto, però, toccherà ad altri segni avere le stelle contro, quindi state tranquilli e portate pazienza.