Una troupe Rai è stata aggredita sull’isola di Lampedusa dai residenti

Ieri sera poco prima della diretta del Tg1 delle 20 una troupe della Rai che si trovava a Lampedusa per documentare la situazione migranti è stata attaccata dai residenti, stanchi di sentir sempre parlare di immigrazione sull’isola. Secondo quest’ultimi il continuo parlare di Lampedusa focalizzandosi sul tema migranti compromette il turismo sull’isola e porta alla militarizzazione della zona. Oltre alla troupe Rai anche due troupe di Mediaset sono state aggredite erano accorse in aiuto dei colleghi.

Lorenzo Santorelli, giornalista Rai, ha deciso di sporgere denuncia contro i contestatori non solo per le minacce ricevute ma anche per interruzione di servizio pubblico e per il danneggiamento dell’attrezzatura. A causa del danneggiamento della loro attrezzatura il giornalista non ha potuto portare a termine il suo lavoro e il collegamento in diretta con la Rai non è potuto avvenire. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri dell’isola che hanno identificato tutte le persone coinvolte, anche i lampedusani.

Lorenzo Santorelli, il giornalista di Tg1, è sull’isola per documentare ciò che sta avvenendo in queste ore sul fronte immigrazione ed è proprio mentre svolge il suo lavoro che sia lui che gli operatori sono stati insultati.

I residenti dell’isola però non si sono limitati agli insulti ma hanno anche danneggiato l’attrezzatura della troupe, la loro colpa sarebbe stata continuare a parlare di immigrazione compromettendo il turismo dell’isola.

Il giornalista ha deciso di formalizzare la denuncia presso i carabinieri del luogo accusando i residenti di minacce e interruzione di pubblico servizio, in aggiunta è stato contestato anche il danneggiamento aggravato.

L’intera vicenda si è svolta sul molo Favaloro pochi minuti prima che la troupe andasse in diretta per svolgere la regolare edizione del Tg1 delle ore 20 che accompagna milioni di italiani durante l’ora di cena.

Solo poche ore prima l’isola di Lampedusa era stata visitata da Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, Ilva Johansson, commissaria europea.

A causa del danneggiamento dell’attrezzatura tecnica non è stato possibile per Santorelli effettuare il suo lavoro, l’attrezzatura danneggiata è quella che permette il collegamento satellitare e quindi la diretta si è dovuta interrompere.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri

I carabinieri sono intervenuti sul molo Favaloro e hanno identificato tutte le persone presenti al momento dei fatti, compresi i residenti lampedusani che sono accusati di minacce e danneggiamento.

Secondo quanto riportato dai residenti la colpa della troupe del Tg1 è quella di continuare a parlare costantemente dell’immigrazione e questo inevitabilmente comprometterebbe non solo il turismo sull’isola ma determina anche una “militarizzazione” della zona.

Una delle frasi urlate agli operatori del Tg1 è stata “La dovete smettere di parlare di neri”. I giornalisti di Tg1 non sono gli unici ad aver subito minacce anche altre due troupe questa volta di Mediaset sono state minacciate dai residenti.

Queste ultime due erano intervenute sul molo Favaloro in difesa dei colleghi della Rai.