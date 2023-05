Una tazza al mese di questo ingrediente: radici e fiori sbocceranno tutto l’anno

Questo ingrediente usato una volta al mese renderà radici e fiori delle tue piante più forti e sani. Ecco di che si tratta.

Ottenere piante sane che fioriscono tutto l’anno è uno dei desideri di molti giardinieri amatoriali e appassionati di piante. Fortunatamente, ci sono diverse tecniche e rimedi naturali per aiutare le piante a raggiungere il loro massimo potenziale. Uno di questi rimedi naturali è il succo di carota. In questo articolo, esploreremo come utilizzare il succo di carota per far crescere fiori e radici delle piante tutto l’anno, in particolare per quanto riguarda le orchidee.

Radici e fiori rigogliosi con questo ingrediente

Per creare il nostro concime naturale abbiamo bisogno di un unico ingrediente, e i passaggi sono veramente semplicissimi e veloci. Ci servirà una carota piccola di circa 30 g, che taglieremo a pezzi e poi metteremo in un mixer con un litro d’acqua.

Dopo aver miscelato tutto, filtriamo il succo ottenuto in un bicchiere attraverso un colino e lo versiamo in una bacinella, aggiungendo un altro litro d’acqua. Il nostro concime alla carota è pronto: come lo utilizziamo? In almeno 3 modi.

Il primo metodo per utilizzare il succo di carota è quello di imbevere un dischetto di cotone nel bicchiere di succo di carota e poi passarlo sulle foglie della pianta, anche sul retro. Questo rimedio aiuta a tenere lontani gli insetti e ad aprire gli stomi della pianta.

Le orchidee, in particolare, si nutrono attraverso le foglie, quindi utilizzare questo succo di carota può aiutare anche il metabolismo della pianta stessa. Ripetiamo il procedimento una o due volte al mese.

Altri 2 modi per utilizzare il concime alla carota

Il secondo metodo di utilizzo consiste nell’usare il succo di carota per innaffiare la pianta. Il succo di carota è una fonte di nutrienti per le orchidee, tra cui vitamine e minerali come il beta carotene, il potassio, il magnesio e il fosforo.

Inoltre, il succo di carota è acido, il che aiuta a regolare il pH del terreno in cui si trova la pianta in vaso e migliora la capacità dell’orchidea di assorbire i nutrienti.

Quando innaffiamo, facciamo in modo di avere una bacinella sotto il vaso in modo che l’acqua alla carota che fuoriesce si accumuli nella bacinella. A quel punto, possiamo lasciare in ammollo la piantina per una ventina di minuti. Possiamo ripetere questo trattamento una o due volte al mese.

Ultimo metodo, ma non per importanza, è quello che prevede di versare il succo di carota in un recipiente con diffusore spray e nebulizzarlo sulle foglie e le radici della pianta. Spruzziamo il succo di carota abbondantemente, anche sul retro delle foglie.

Tuttavia, dobbiamo prestare attenzione a non idratare troppo la pianta con questo succo di carota, poiché potrebbe intasare le vie che la pianta utilizza per assorbire l’acqua. Inoltre, è importante ricordare di non innaffiare i fiori, poiché cadrebbero.

Perché la carota è così efficace su radici e fiori

Ma perché questo rimedio naturale funziona così bene? Il succo di carota è un concime naturale ricco di nutrienti essenziali per le piante. Le orchidee in particolare beneficiano molto del succo di carota a causa del suo contenuto di potassio, fosforo e calcio, che aiutano a rafforzare le radici e a stimolare la crescita.

Inoltre, la carota è anche una fonte di acido folico, che è importante per la produzione di clorofilla, la quale favorisce la fotosintesi. Applicando il succo di carota come concime per le piante in generale, si può aumentare la loro resistenza alle malattie e ai parassiti, garantendo una crescita sana e vigorosa.