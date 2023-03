Questo ingrediente è più forte dell’acqua, fa crescere le piante sane e rigogliose

Ottenere piante sane e forti anche senza ricorrere a concimi o sostanze chimiche. Vediamo come.

Esiste un ingrediente naturale, che siamo soliti buttare via, per poter rendere le nostre piante da giardino o salotto più rigogliose che mai. Ecco come utilizzarlo per avere piante sane in bella vista.

Piante sane: una gioia per gli occhi

A seguito dei vari lockdown, uno studio ha dimostrato che sempre più persone si sono avvicinate alla cura delle piante e del verde. Anche chi non ha tanto spazio, infatti, non ha rinunciato all’acquisto di qualche piantina da disseminare sui davanzali o nel proprio salotto.

Ciò è accaduto poiché è dimostrato che, prendersi cura delle piante aiuta a distendere le tensioni. Inoltre, alcune piante da appartamento (e non) possono avere degli effetti benefici anche sull’aria che respiriamo nelle nostre case. Alcune, infatti, sono addirittura in grado di assorbire formaldeide ed altre sostanze pericolose, comunemente contenute, ad esempio, nelle vernici.

Non sempre, però, si riesce a far crescere le proprie piante rigogliose e sane. Ciò, può accadere per svariati motivi. Uno di questi, è la scarsa concimazione. Non tutti hanno il pollice verde e sono in grado di capire quando concimare e come. Per fortuna, esistono degli ingredienti naturali che sono molto potenti per le nostre piante. Scopriamone uno che è addirittura più forte dell’acqua.

L’ingrediente più forte dell’acqua

L’ingrediente più forte dell’acqua da utilizzare per le nostre piante, in realtà è a base di acqua e, solitamente, lo buttiamo via perché non sappiamo cosa farcene. Si tratta dell’acqua di cottura del riso che, con le sue proprietà, può essere altamente benefica per i vegetali.

Si tratta di un liquido bianco, più o meno denso, che di solito buttiamo giù nel lavandino. Questo perché non siamo a conoscenza del fatto che è molto ricco di nutrienti, che viene utilizzato in agricoltura con una doppia finalità.

La prima è quella di idratare la pianta. In secondo luogo, per nutrirla perché è ricca di minerali (potassio, magnesio, etc.) che aiutano le piante a crescere più forti, sane e più in fretta. Inoltre, l’acqua di riso contiene anche i carboidrati e gli amidi che servono ai microrganismi del suolo a svolgere il loro lavoro.

Per utilizzarla è necessario mettere in una ciotola colma di acqua del riso. Esso dovrà essere sciacquato abbondantemente con l’acqua, con le mani, strofinandolo. In alternativa si può usare l’acqua di cottura. L’operazione successiva sarà quella di filtrare l’acqua con un colino al fine di rimuovere il riso.

Con questa acqua, bagna le tue piante almeno tre volte la settimana. Soprattutto in estate, l’annaffiatura con l’acqua del riso dovrebbe essere fatta dopo le cinque del pomeriggio. In questo modo, ci sarà meno evaporazione e il suolo assorbirà tutti i nutrienti utili alle piante.