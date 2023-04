Una manciata di questo ingrediente farà rigenerare tutto il giardino per 4 stagioni

Una ricetta incredibile con protagonista assoluto il bicarbonato di sodio per il giardino, che vi permetterà di rigenerare le vostre piante.

Ecco in che modo dovrete utilizzare quest’ingrediente comune, reperibile in tutte le case, per far crescere le vostre piante in modo che siano forti e rigogliose.

Piante spente e secche, come rimediare

Ognuno di noi vorrebbe avere un giardino verde e colorato con piante rigogliose che ci permettano di respirare aria pura e di godere dell’ombra. A volte, però, non sempre è così.

Spesso le piante hanno un aspetto spento e secco, che non ci permette di godere del nostro giardino. Esistono, però, dei rimedi davvero infallibili.

Se vogliamo che il nostro giardino torni quello di un tempo, possiamo, innanzitutto acquistare o realizzare un fertilizzante organico. Aggiungerlo al terriccio delle nostre piante è essenziale, perché ci permette di nutrirle nel migliore dei modi.

Le piante, infatti, oltre che dalla luce e dall’aria, assorbono tutte le sostanze nutritive presenti nel terreno. Donargli sostanze come il potassio e il magnesio, quindi, è un regalo che farete anche alla vostra pianta.

Un altro modo per aiutare le piante a crescere è quello di metterle vicine ad altre piante, dando vita a delle vere e proprie combinazioni. Questi vegetali, infatti, sono in grado di aiutarsi reciprocamente.

Ad esempio, le fragole crescono molto bene vicino all’aglio, al cavolo e al porro, mentre crescono molto male accanto alle patate. Il timo cresce molto bene accanto alle fragoline di bosco, al rosmarino e alla salvia, mentre molto male accanto al basilico.

Ma esiste un ingrediente miracoloso che è un vero e proprio toccasana per il vostro giardino. Ecco di quale stiamo parlando, siamo sicuri che lo avete tutti in cucina.

Usate il bicarbonato di sodio per il giardino

Non tutti lo sanno, ma è possibile utilizzare il bicarbonato di sodio per il giardino e in particolare per contrastare la presenza dei patogeni. In generale, è efficace contro tutte quelle malattie che compromettono la salute del nostro giardino.

Prima di utilizzare quest’ingrediente comune, bisogna diluirlo in modo che non risulti particolarmente aggressivo. Quindi non dovete fare altro che unirlo a dell’acqua nella proporzione di 200 grammi di bicarbonato per ogni litro d’acqua.

Potete utilizzarla una volta a settimana al posto dell’acqua per innaffiare sulle piante sane. Nel caso in cui, però, la pianta in questione sia già malata, vi consigliamo di unire il bicarbonato a un altro ingrediente: stiamo parlando della farina bianca.

Unendo questi due ingredienti, infatti, allontaneremo dal nostro giardino tutti quei bruchi che non facevano altro che danneggiare le nostre piante.

Se, invece, la vostra minaccia più grande è costituita dalle formiche, vi consigliamo semplicemente di spargere quest’ingrediente attorno alla pianta, formando una sorta di confine difficile da superare per questi minuscoli insetti.

In generale, come avete avuto modo di valutare, il bicarbonato di sodio per il giardino è un valido alleato per le vostre piante e nemico sia delle malattie che degli insetti che potrebbero danneggiarle.