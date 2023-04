Quali sono le regioni in cui l’RC Auto costa di più

Il Managing Director Insurance di Facile.it, Andrea Ghizzoni, afferma che nell’ultimo anno i premi delle RC Auto hanno visto un notevole aumento.

Infatti, in base alle parole dell’esperto, sei mesi fa il costo delle tariffe era pari al 13% in meno a differenza di quelle che si sono rilevati durante i mesi di marzo del 2023.

La crescita costante dell’RC Auto

Per gli automobilisti italiani sembra che le brutte notizie non siano ancora finite. Infatti, a seguito dell’aumento dei beni di consumo nonché del caro mutui, gli italiani si trovano di fronte anche al rincaro della RCA Auto il quale ha avuto inizio circa un anno e mezzo fa.

Si tratta di un fenomeno che sembra non avere intenzione di fermarsi proprio come ha sottolineato anche l’osservatorio di Facile.it. Infatti, in soli 12 mesi, il costo dell’RC auto per un veicolo a quattro ruote ha visto un incremento del 18% con un costo di 525,98 euro. Questo è ciò che si scopre dopo aver analizzato 13.300.0000 preventivi, dei dati presi in analisi da Facile.it.

Il Managing Director Insurance di Facile.it, Andrea Ghizzoni, afferma che nell’ultimo anno i premi delle RCA Auto hanno visto una salita graduale ma costante: “Solamente sei mesi fa le tariffe erano il 13% più basse rispetto a quelle rilevate a marzo 2023. A causare gli aumenti è in primo luogo il costo crescente dei sinistri dovuto da un lato all’inflazione, dall’altro a riparazioni più onerose, sia per i pezzi di ricambio che per la manodopera”. Inoltre, se si vanno a confrontare le tariffe medie delle RC Auto del mese di marzo con quelle dell’anno precedente, ciò che si scopre è che l’aumento a doppia cifra è stato notato in ogni regione italiana anche se non mancano dei valori diversi.

Le regioni in cui l’RC Auto costa di più

Una delle regioni in cui il costo dell’RC auto è più alta è l’Abruzzo, luogo dove i premi sono aumentati mediamente del 25,1%. In seguito troviamo poi la Puglia e le Marche le quali hanno subito un incremento del 24,4%. Nel livello più basso del podio troviamo invece Friuli Venezia Giulia e il Lazio, delle aree in cui, in 12 mesi, c’è stato un incremento del 22,2%.

Inoltre se si prendono sotto esame i valori assoluti, la regione che si conferma essere la peggiore risulta essere la Campania. Infatti, soltanto nel mese di marzo un’automobilista è stato costretto a pagare 943,76 euro per assicurare una vettura 4 ruote. In seguito troviamo poi la Puglia, regione in cui il costo medio di un premio è di 613,22 euro. All’ultimo posto troviamo la Calabria, zona d’Italia in cui per assicurare un veicolo a quattro ruote sono necessari 604,39 euro.

Se invece si va ad analizzare la classifica nel lato opposto, è sempre il Friuli Venezia Giulia la regione in cui il costo di un’RCA Auto è il più basso. Infatti qui, nel mese di marzo, un’assicurazione per un veicolo a quattro ruote era pari a 370,23 euro. A seguito troviamo poi la Lombardia con un costo di 409,06 euro e il Trentino Alto Adige con un valore di 413,03 euro.

Se si prendono sotto esame le garanzie accessorie che spesso gli automobilisti scelgono, sembra che quella più utilizzata sia l’assistenza statale, un’opzione preferita dal 42,7% degli automobilisti. Le altre tipologie di coperture aggiuntive utilizzate dagli automobilisti italiani sono per il 21,6% per la tutela legale, al 16,5% la garanzia infortuni conducente e, al 9,5%, la copertura furto e incendio.