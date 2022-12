Alessandro, un ragazzo di soli 19 anni ha un sogno nel cassetto, quello di diventare un fotomodello. Purtroppo però questa sua passione è una corsa contro il tempo, in quanto Alessandro ha una malattia degenerativa agli occhi che lo renderà cieco. Prima di allora però vorrebbe coronare il suo sogno diventando fotomodello.

Alessandro Coppola, di soli 19 anni è un ragazzo con una forza immensa e la voglia di battere il tempo. La sua storia è decisamente toccante, in quanto il ragazzo nonostante la giovane età è destinato a diventare cieco. Ad Alessandra infatti è stata diagnosticata una malattia degenerativa agli occhi che lo renderà cieco. Prima di allora però vuole esaudire il suo sogno: diventare fotomodello.

La malattia di Alessandro

Alessandro Coppola è un ragazzo di 19 anni con il sogno di lavorare nel mondo della moda. La sua però è una corsa contro il tempo per provare a realizzare il suo più grande desiderio. Il ragazzo napoletano di soli 19 anni è infatti affetto da una malattia degenerativa agli occhi. Alessandro infatti è diventato ipovedente e tre anni fa gli è stata diagnosticata la sindrome di Usher di tipo 2.

La notizia gli ha decisamente stravolto l’esistenza e i piani per il futuro. Per questo motivo ha dovuto lasciare il campo da basket e attaccare gli scarpini da danza al chiodo, ma Alessandro non si demoralizza.Nonostante ogni giorno lui veda sempre meno, non si è mai arreso rimanendo fermamente aggrappato alla sua passione per la moda.

Alessandro sa di non essere abbastanza alto per poter sfilare sulle passerelle, anche perché non è più il ragazzo di prima che può autonomamente camminare da solo. Senza occhiali infatti non vede più molto e ha spesso bisogno di un supporto. Per tale motivo il suo sogno è diventato quello di fare il fotomodello, posando negli studi. In passato ha già collaborato con delle realtà di nicchia, ma per raggiungere il suo sogno dovrà correre contro il tempo.

Il sogno della moda

Alessandro sin da piccolo è sempre stato appassionato al mondo della moda e il suo più grande sogno è quello di fare il modello. Non avendo però l’altezza adeguata per tale ruolo e dopo la diagnosi della sindrome che lo farà diventare cieco, Alessandro vuole diventare fotomodello. Già in passato ha collaborato con delle realtà di nicchia nella sua città.

A Napoli Infatti, non molto tempo fa sono apparsi dei cartelloni pubblicitari che ritraggono Alessandro con un total look firmato Adidas. Il ragazzo non si è mai arreso nonostante il tragico destino che lo renderà cieco in giovane età. Sin da piccolo ha subito la cattiveria dei suoi compagni, che lo deridevano per una protesi molto evidente che portava all’orecchio destro.

Tutti i giorni però si mette davanti al suo computer e manda mail alle case di moda, sperando che qualcuno legga la sua richiesta e risponda. Prima che diventi cieco Alessandro vuole coronare il suo sogno, ma il tempo passa e non gli regalerà un secondo di più. Manca infatti poco, prima che la malattia lo renda totalmente cieco da entrambi gli occhi, ma prima di allora Alessandro vuole vedersi fotomodello.

«Con la mia insistenza spero di poter dimostrare che nonostante tutto non bisogna mai rinunciare ai propri sogni, perché prima o poi questi si avverano, se ci si prova veramente. Se ci riesco io, lo possono fare tutti», queste le parole di Alessandro Coppola.