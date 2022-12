Orchidee piene di fiori e sane per un anno intero se lo fai 1 volta a settimana

Orchidee, come averle piene di fiori e sane per un anno intero? Devi fare questo procedimento per una volta a settimana. Vedrai che meraviglia nella tua casa.

Le orchidee sono tra le piante più belle per gli amanti del pollice verde ma mantenerle belle e vigorose talvolta sembra un ardua impresa. Tuttavia, c’è un rimedio. Sai come puoi fare per averle sane per un anno intero? Te lo sveliamo noi.

Le orchidee caratteristiche e altre proprietà

Appartenenti alla famiglia delle monocotiledoni che comprende ben 25.000 specie e tra i preferiti dai floricoltori, amate sia in Spagna che in Italia, le orchidee fioriscono nei paesi più caldi mentre non riescono a nascere in zone troppo fredde come nelle regioni polari o in quelle troppo aride come i deserti.

Sebbene la loro morfologia sia varia, distinguerle non è sicuramente complicato. Le sue dimensioni variano da pochi millimetri di lunghezza fino ad arrivare a 13,4 m come la specie Sobralia altissima.

Sai che alcune possono arrivare a pesare anche 100 kg? Per esempio la specie di Grammatophyllum. Anche il loro odore, davvero molto gradevole, rende queste piante davvero straordinarie.

Dai colori diversi ma tutti bellissimi, siamo abituati soprattutto all’orchidea viola ma sai che esistono anche altre tonalità? C’è per esempio l’orchidea blu che simbolicamente rappresenta l’armonia e la pace, l’orchidea rosa che rappresenta l’amore, l’orchidea verde che è invece simbolo di speranza.

Prendersi cura dell’orchidea non è una cosa assolutamente semplice. Talvolta si può incorrere in diversi errori che possono portare alla morte della nostra pianta. Tuttavia c’è una soluzione per averla sana e rigogliosa addirittura per un anno intero. Ti basta fare questo procedimento una volta a settimana.

Come avere la tua pianta sana e rigogliosa per un anno

Le orchidee sono delle piante bellissima la cui cura può però essere piuttosto impegnativa. Molte persone sostengono di non riuscire a far sopravvivere la loro pianta per più di 3 mesi. Come mai?

La risposta è semplice. Se la innaffi troppo o troppo poco e male, se la esponi alla luce diretta o la posizione in un ambiente molto umido, sarai artefice della sua morte. C’è però una soluzione che ti offriamo e che ti consentirà di godere della tua bellissima orchidea addirittura per un anno. Ti basterà utilizzare un solo e semplice ingrediente: il sale di Epsom.

Lo sapevi che è un super fertilizzante? Definito anche sale amaro, è ricco di zolfo e di magnesio ed è per questa ragione una ottima soluzione per la crescita delle tue orchidee. Come lo puoi utilizzare?

Ti basterà semplicemente aggiungerlo, una volta a settimana, al terreno della tua pianta. E’ sufficiente mezzo bicchiere di sale. Dovrai poi rastrellare bene il terreno in modo tale che quest’ultimo lo assorba completamente.

Vedrai che con questo sistema la tua orchidea non soltanto caccerà fuori dei fiori meravigliosi ma sarà rigogliosa per tutto l’anno. Il sale di Epsom lo puoi mettere anche direttamente sulle foglie della tua orchidea attraverso una miscela che si prepara facilmente in casa.

Ti basteranno 4 litri di acqua a cui aggiungerai due cucchiai di sale. Mescola poi bene in modo che il sale si sciolga e con uno spruzzino bagna il terreno e le foglie. Come puoi vedere, la soluzione è sempre a portata di casa.

Un solo ingrediente ti permetterà di poter godere delle tue orchidee addirittura per 12 mesi! Considera però sempre alcuni fattori importanti come la temperatura e la luce. Le orchidee reggono una temperatura minima di 16 gradi e una massima di 24.

L’ideale sarebbe tenerle in un ambiente tra i 20 e i 22 gradi. La luce è perfetta per la loro fioritura ma non quella diretta perché potrebbe bruciare i fiori e le foglie. Anche per innaffiarla c’è una regola importante: si sconsiglia di usare quella del rubinetto che spesso è ricca di calcare. La soluzione migliore è utilizzare acqua purificata e innaffiare la tua orchidea al mattino presto.