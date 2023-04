Una guida turistica è precipitata dal Gianicolo ed è grave

Guida turistica precipita dalla terrazza del Gianicolo mentre mostra ad una scolaresca le bellezze della città eterna. É grave, ma non sarebbe in pericolo di vita

Sono da poco passate le ore 12:00 quando Daniela Donghia, guida turistica di 62 anni, mostra ad una scolaresca romana le bellezze della Città eterna precipitando improvvisamente dalla terrazza del Gianicolo, in piazza Garibaldi.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora tutte da ricostruire. Non è ancora chiaro infatti se il palo della luce o di legno sul quale la guida era appoggiata mentre spiegava agli studenti abbia ceduto, o se la donna abbia perduto l’equilibrio e sia caduta o ancora se contasse di appoggiarsi ad un supporto che invece ha schivato.

Ciò che è certo è che la guida ad un tratto è caduta dal parapetto compiendo un salto di almeno sei metri, finendo in un roveto. La consistente vegetazione sottostante alla ringhiera ha salvato la vita della 62enne.

Il fatto si è verificato davanti allo sconcerto di numerosi visitatori, oltre che della classe. Nonostante lo choc, gli studenti hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. All’arrivo del personale del 118, la vittima era vigile, pur lamentando dolori su tutto tutto il corpo, in particolare al capo.

Dopo essere stata recuperata, la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo in codice rosso ove è stata sottoposta a numerosi controlli volti ad escludere traumi cranici e lesioni interne.

La prognosi è ancora riservata, ma la donna non sarebbe in pericolo di vita. É facile ipotizzare che trascorrerà la notte in osservazione.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato di Trastevere sotto la direzione di Manuela Rubinacci. Agli inquirenti ora il compito di ricostruire la dinamica dei fatti. A tal fine la zona interessata dall’incidente è stata circondata da transenne per impedirne l’accesso e consentire l’espletamento di alcuni accertamenti sulle strutture presenti nel punto in cui la donna è precipitata.

Le reazioni dal mondo politico

Sul tragico incidente si è pronunciato il consigliere Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Campidoglio che ha parlato di “incidente annunciato“. “Oltre due anni fa avevo già segnalato i pericoli e l’abbandono che regnano anche nei luoghi più importanti della Capitale, e in particolare proprio al Gianicolo. Non è stato fatto nulla, anzi, alla fine si è verificato un grave incidente, e la vittima è una guida turistica, quindi oltretutto una persona esperta che conosce bene il luogo. Aspettiamo le dinamiche dettagliate degli eventi, però è evidente cosa sta accadendo nei luoghi più frequentati della Capitale: decadimento e insicurezza. Al Colosseo e sulla rupe sovrastante campeggiano cartelli di ‘pericolo crolli’, così come allo Zodiaco la selva verde e l’immondizia ormai hanno invaso un luogo magico che è diventato pericoloso e sporco“.

Ha concluso “La Lega chiede di individuare i responsabili della mancata manutenzione di questo e altri siti storici della città. Subito una task force d’intesa tra Roma Capitale, Soprintendenza e Ministeri competenti affinché si tutelino i luoghi simbolo di Roma, e con essi il decoro e la sicurezza di cittadini, turisti e operatori del settore“.

Anche il ministro del Turismo Daniela Santanchè in una nota ha espresso la sua vicinanza alla donna, augurandole una pronta guarigione “Tutto il mio cuore e i miei pensieri sono con la guida turistica precipitata oggi da piazzale del Gianicolo nello svolgimento del suo lavoro, e la mia solidarietà alla sua famiglia, unitamente agli auguri di pronta guarigione. Confido inoltre nella prontezza degli inquirenti nell’accertare dinamiche e responsabilità dell’accaduto“.

Invece l’assessore a Turismo, grandi eventi, sport e moda Alessandro Onorato ha così commentato “Rivolgo un augurio sincero di pronta guarigione alla guida turistica romana che è rimasta vittima del brutto incidente al Gianicolo mentre era impegnata a raccontare la Grande Bellezza di Roma a un gruppo di studenti in visita in città. L’auspicio è che grazie alle cure dei sanitari possa tornare quanto prima al suo lavoro e alla sua passione per la divulgazione dell’arte e della storia di Roma”.