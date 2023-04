Perché stanno iniziando in molti a mettere la pellicola trasparente sul water

Utilizza il metodo della pellicola trasparente sul water e ti dimenticherai dei problemi di otturazione. Ecco come si fa.

Quando siamo in casa, una delle cose che possono causare più fastidio sono i problemi con i nostri impianti idraulici. Una delle situazioni spiacevoli ma al tempo stesso più comuni che possono verificarsi è l’ostruzione del water. Ci sono molte ragioni per cui questo può accadere, come ad esempio un eccessivo accumulo di carta igienica, capelli, residui alimentari, e altri oggetti che possono intasare il tubo di scarico. Tuttavia, esiste un metodo economico e semplice per risolvere questo problema, il metodo della pellicola trasparente. Vediamo.

Stendere la pellicola trasparente sul water: come funziona

Il metodo della pellicola trasparente consiste nell’utilizzare la pellicola alimentare come uno strumento per sturare il water intasato.

Questo metodo è molto efficace e può far risparmiare denaro, poiché evita la necessità di chiamare un idraulico o acquistare prodotti costosi per rimuovere l’ostruzione. Inoltre, la pellicola trasparente è un oggetto che si trova comunemente in tutte le case, quindi non c’è bisogno di acquistare nulla di speciale.

Per utilizzare questo trucco, basta stendere la pellicola tutta intorno al water, avvolgendolo e facendo anche più passate. È importante che gli strati siano il più stretti possibile e che non ci siano parti lasciate scoperte o in cui possa entrare l’aria. In questo modo creeremo una situazione di “vuoto” che ci aiuterà a sturare il water.

Una volta applicata la pellicola, dobbiamo premere in modo da farla gonfiare e tirare. In questo modo il problema dell’ostruzione dovrebbe essere risolto. Una volta terminata l’operazione, possiamo buttare la pellicola.

Scarichi puliti, come completare l’operazione

Dopo aver gettato la pellicola, per essere sicuri di sturare completamente e scrostare gli scarichi del water, possiamo versare all’interno di esso una miscela di aceto e bicarbonato. Questa miscela aiuterà a rimuovere qualsiasi residuo rimasto all’interno del tubo di scarico. In alternativa, possiamo utilizzare della semplice acqua bollente, oppure aceto e sale.

Ma perché queste miscele sgrassanti funzionano? La risposta è semplice: sono efficaci perché contengono sostanze chimiche che reagiscono con i residui presenti all’interno del tubo di scarico.

Ad esempio, la miscela di aceto e bicarbonato reagisce creando una schiuma che aiuta a rimuovere le impurità. Inoltre, l’acido presente nell’aceto può sciogliere i residui organici, come il cibo o il grasso, mentre il bicarbonato ha un effetto abrasivo che può rimuovere i residui più duri.

In più, l’acqua bollente è efficace per rimuovere le ostruzioni a motivo dell’effetto termico che crea. Questa azione può sciogliere i residui organici e rendere più morbido il cibo o il grasso presente all’interno del tubo di scarico. Nel caso della miscela di bicarbonato e sale, è una soluzione che funziona perché il sale ha un effetto abrasivo che può aiutare a rimuovere i residui.

Ricordiamo inoltre che la prevenzione è sempre la migliore opzione per evitare il problema dell’ostruzione del water. Ci sono alcuni accorgimenti che possiamo prendere per ridurre la probabilità che si verifichi un blocco del tubo di scarico, come ad esempio non gettare mai oggetti non adatti nel water, non utilizzare troppa carta igienica e smaltire correttamente i residui alimentari.