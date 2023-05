Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6,6 si è registrata in mare a Panama

By

Nel mare di Panama è stata avvertita una forte scossa di terremoto di magnitudo 6,6. Dopo circa 10 minuti è stata avvertita una seconda scossa di assestamento di magnitudo 4,9.

La scossa registrata nel sud del Mar dei Caraibi è stata avvertita sulle coste di Panama e di Colombia alle ore 5:05 in Italia. L’epicentro è avvenuto a 50km dalla terraferma e a 10km di profondità. L’Unità nazionale per la gestione del rischio di catastrofi ha escluso l’eventualità che si possano verificare tsunami. Al momento non ci sono né danni né feriti.

Le notizie diffuse dall’autorità

A seguito del terremoto si sono attivati tutte le autorità necessarie per il monitoraggio della situazione. Come riportato la prima scossa avvertita ha avuto una magnitudo di 6,6.

C’è poi stata una seconda scossa di assestamento di magnitudo 4,9. Non si esclude che nelle prossime ore e nei prossimi giorni possano esserci altre scosse di assestamento.

Il Servizio geologico colombiano ha confermato i dati riportati da Ingv e Usgs almeno per quanto riguarda la magnitudo di 6,6.

Per quanto riguarda invece l’epicentro per il servizio geologico colombiano si è verificato a 34 chilometri da Acandí che si trova nel dipartimento del Chocó.

Al momento l’Unità nazionale per la gestione del rischio di catastrofi ha escluso la possibilità che ci si possa verificare uno tsunami e per questo non è stata lanciata nessuna allerta.

Secondo quanto riportato dalla La Prensa il terremoto che si è verificato di magnitudo 6,6 è stato avvertito in molte zone e settori che si trovano nelle province di Panama e Colon.

Il Sistema di Protezione civile di Panama ha invece comunicato che il terremoto è stato avvertito anche nel Darién e nella zona ovest di Panama.

Al momento secondo la protezione civile non ci sono danni né feriti ma vista l’entità del terremoto la situazione continuerà ad essere monitorata.

Da quello che si può però capire la scossa di terremoto è stata molto forte ed è stata avvertita in diverse zone circostanti all’epicentro.