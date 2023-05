La luna nera di maggio sta influenzando negativamente l’oroscopo per alcuni segni zodiacali. Vediamo quali sono e cosa dovranno aspettarsi.

L’oroscopo di molti segni zodiacali sta vibrando negativamente a causa di una fase lunare ricca di cambiamenti. Pare che nessun segno ne sia rimasto escluso.

Oroscopo: le previsioni

L’oroscopo delle prossime settimane potrebbe non essere roseo per diversi segni dello zodiaco. Questa situazione è dovuta ad una fase lunare, detta della luna nera, che porta cambiamenti ma anche influenze non proprio positive in svariate costellazioni.

Una vera e propria energia cosmica che invita i segni a lasciarsi andare seguendo i propri istinti ma anche i propri desideri reconditi. In particolare, Ariete e Vergine potranno essere portati, proprio in virtù di questa influenza, a fare qualcosa che avevano sempre desiderato. Che sia un viaggio o una passione che era stata lasciata per troppo tempo nel cassetto, questo è il momento per lasciarsi andare.

Del resto, saranno proprio gli astri ad inviare un messaggio piuttosto nitido: ascoltare il proprio cuore e farlo comunicare con il cervello in modo da agire. Se non lo si dovesse ascoltare, infatti, si potrebbe subire l’influsso negativo della luna nera ed abbandonarsi alla sua energia che tutto avvolge. Vediamo i segni che ne saranno più coinvolti.

I segni coinvolti dalla luna nera

Sin da venerdì 19 maggio, i due pianeti che maggiormente influenzano la terra ovvero il Sole e la Luna si confluiranno a 28 gradi del Toro. In questo modo, daranno vita alla luna nera che può verificarsi in tre modi diversi. Quella a cui assisteremo da domani viene chiamata luna nera stagionale ovvero evento che si verifica raramente, ovvero, soltanto quando la luna piena cade in più di una stagione. Tale fenomeno si verifica soltanto 1 volta ogni 33 mesi.

Si tratta del momento perfetto per poter dare una stabilità a ciò che si desidera realmente. Con la luna in Toro, cioè piuttosto felice, potremmo essere più sereni anche noi.

I nati sotto il segno dell’Ariete, come abbiamo visto, saranno mossi a dare vita ai propri desideri, anche sul fronte amoroso dove saranno alla ricerca di più romanticismo, anche cercando nuovi partner.

Chi è nato sotto il segno del Toro, invece, sarà pronto a godersi i beni materiali tanto sudati e alla bellezza che ha conquistato nella sua vita.

Se i Gemelli vorranno radicare le proprie certezze, i Cancro già sono un passo avanti su questo fronte legandosi ancora di più ai propri affetti. Diverso il discorso del Leone che vorrà lasciarsi andare ad impeti creativi. I nati sotto il segno della Vergine, invece, approfitteranno per prendersi cura di se stessi, un po’ come gli Scorpione che vorranno esplorare meglio la propria intimità.

I Bilancia metteranno un freno alle relazioni occasionali per consolidare quelle più stabili. Il Sagittario, invece, vorrà esplorare nuove opportunità. Un po’ come l’Acquario che sentirà il bisogno di abbattere le convenzioni sociali e le catene che lo legano per fare di testa propria. I Pesci, grazie alla Luna nera vorranno, invece, momenti più introspettivi per capire cosa vogliono realmente.