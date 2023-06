Una donna di 30 anni è stata arrestata dopo aver tentato di rapire una bambina in chiesa a Vercelli

Una bimba di pochi mesi ha rischiato di essere rapita da una donna di 30 anni mentre si trovava in chiesa a Vercelli con la madre. La 30enne, per motivi ancora ignoti, ha cercato di strappare dalle braccia della donna la figlia di pochi mesi. La madre è riuscita a opporre resistenza, e si è nascosta in un cortile condominiale lì vicino, seguita dalla sua assalitrice. Solo l’intervento delle forze dell’ordine è riuscita a bloccarla, ponendola quindi ieri in arresto con l’accusa di tentato sequestro di persona e violenza privata.

Un tentativo di rapimento assurdo e drammatico, quello andato in scena lo scorso 31 maggio ma del quale si è saputo solo oggi: una donna di 30 anni avrebbe tentato, mentre si trovava in chiesa a Vercelli, di sottrarre dalle braccia della madre una bambina di soli 4 mesi. Fortunatamente la donna è riuscita ad opporre resistenza, e si è allontanata in fretta dal luogo, tallonata tuttavia a breve distanza dalla 30enne. Riuscita ad infilarsi in un cortile condominiale, dei passanti a cui aveva chiesto aiuto hanno quindi avvisato le forze dell’ordine che dopo essere giunte in suo soccorso, anche grazie alle descrizioni date dalla donna e da altri testimoni dell’accaduto, sono riusciti ad individuare la ladra di bambini, arrestandola ieri con l’accusa di tentato sequestro di persona, violenza privata e sottrazione di persone incapaci. Ora si trova in carcere, sottoposta alla misura di custodia cautelare.

Poliziotti della #SquadraMobile di Vercelli hanno arrestato una 30enne che avrebbe tentato di sottrarre una neonata di 4 mesi alla madre mentre entrambe si trovavano in chiesa. Non riuscendo nel suo tentativo solo per la decisa resistenza opposta dalla donna#21giugno pic.twitter.com/HtgaTrxjiy — Polizia di Stato (@poliziadistato) June 21, 2023

