Immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco i quali si sono impegnati al massimo per domare le fiamme e per mettere al sicuro tutte le imprese limitrofe.

Un incendio che ha dato vita ad una colonna di fumo la quale è stata visibile da diversi chilometri di distanza. Il sindaco ha invitato i cittadini ad allontanarsi il più possibile dalla zona, almeno di un chilometro, così da non rischiare di respirare tale fumo.

Lo scoppio di un incendio a Faenza

All’interno della distilleria Caviro, a Ravenna, molto più precisamente a Faenza, c’è stato un enorme incendio. Le fiamme che hanno avvolto la distilleria, erano talmente vaste al punto da dar vita ad una grande colonna di fumo la quale è stata vista da diversi chilometri di distanza.

Immediato è stato l’intervento delle diverse squadre dei Vigili del Fuoco le quali hanno impiegato un po’ di tempo per domare le fiamme ed evacuare tutte le imprese circostanti così che non si potessero registrare altri danni a persone. Sui social, il primo cittadino di Faenza, Massimo Isola, scrive “In questi minuti abbiamo appreso che purtroppo una grande azienda nella zona di via Morgagni è stata interessata da un grosso rogo. I soccorsi sono sul posto per evacuare i lavoratori delle aziende vicine e intervenire”.

L’invito del sindaco e l’intervento dei vigili del fuoco

Un evento che ha portato lo stesso sindaco di Faenza a verificare che non ci siano stati eccessivi da anni. Il primo cittadino del paese di Ravenna ha affermato: “Per ragioni di sicurezza, si invitano i cittadini a portarsi ad almeno un chilometro dalla industria Caviro”. Il sindaco ha lanciato poi un avviso ai concittadini invitandoli a restare più lontano possibile dalla zona di via Morgagni.

Dieci sono state le squadre dei vigili del fuoco che dalle 12:00 di oggi 8 maggio hanno cercato di domare l’incendio presso lo stabilimento dell’azienda Caviro. All’interno dei loro profili Twitter, i pompieri hanno affermato che l’incendio in questione ha interessato 15 silos da 200 metri cubi di alcool. Fortunatamente, nonostante le fiamme alte, non c’è stato nessun ferito.