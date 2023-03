Una bottiglia di plastica e 1 palloncino basteranno per creare qualcosa di utilissimo

Bottiglia di plastica e palloncino, questi due oggetti ti basteranno per creare qualcosa di utilissimo. Pronto a scoprire in che modo puoi riutilizzarli? Rimarrai a bocca aperta per il risultato finale.

Con la tecnica del riciclo e del riutilizzo, puoi creare sempre cose nuove e super utilissime. Oggi ti sveliamo che cosa puoi fare con una bottiglia di plastica e un palloncino. Pronto a rimanere sbalordito?

Tecnica del riciclo per dare vita nuova agli oggetti

La tecnica del riciclo, soprattutto in un’epoca così sprecona come la nostra, si rivela efficace e intelligente non soltanto per risparmiare ma anche per creare qualcosa di straordinario. Riutilizzare gli scarti domestici o come tali li possiamo definire, è sicuramente un ottimo modo anche per aiutare l’ambiente.

Se, come sicuramente sarà, anche tu hai in casa tante cose di cui vorresti sbarazzarti, aspetta un minuto prima di farlo. Semplicemente dando retta ad alcuni esperti in esperimenti o lavori manuali, diventerai anche tu abilissimo a riutilizzare oggetti che avresti destinato alla pattumiera.

Non ti preoccupare se sono rotti o vecchi, tutto si può riutilizzare. Per esempio, sai che cosa puoi creare di straordinario semplicemente prendendo una bottiglia di plastica e un palloncino? Il risultato lascerà sicuramente a bocca aperta anche te che con soli questi due oggetti sarai in grado di creare qualcosa di straordinario.

Bottiglia di plastica e palloncino: ecco che cosa viene fuori

L’arte del riciclo ci salverà e pure in tante occasioni. Se hai degli oggetti vecchi o usurati o semplicemente destinati alla pattumiera, aspetta prima di darli via perché ciò che potresti creare solo con le tue mani ti lascerà a bocca aperta.

Segui questi consigli per creare qualcosa di incredibile: avrai bisogno soltanto di una bottiglia di plastica e di un palloncino colorato. Pronto a metterti alla prova? Rimarrai sbalordito.

La prima cosa che devi fare, per l’appunto, è procurarti una bottiglia di plastica che taglierai a metà (ti servirà soltanto il fondo, per adesso). Versa al suo interno 4 cucchiai di cartongesso e un bicchiere di acqua e inizia a mescolare.

A questo punto, procurati un palloncino del colore che preferisci e con tutta l’aria presente nei tuoi polmoni, inizia a gonfiarlo e poi lascia che si sgonfi in modo tale che diventi il più flessibile possibile.

Che cosa dovrai fare con questo palloncino? Semplicemente attaccarlo al collo della bottiglia e far cadere al suo interno l’intonaco di gesso con l’aiuto della bottiglina di plastica precedentemente utilizzata.

Fatto questo passaggio, lega il palloncino con l’aiuto di uno spago e taglia l’eccesso. Ora dai al palloncino la forma di una zucca aiutandoti anche con dei semplici elastici piccolini per capelli (per intenderci, di quelli che di solito si utilizzano per fermare le treccine).

Lascia che la tua piccola zucca si asciughi per un’oretta: ti consigliamo di poggiare su di essa il tappo della bottiglia e di disporre poi su di esso a sua volta, un libro o una pietra piuttosto pesante ma che non lo vada a schiacciare troppo.

Trascorso questo lasso temporale, rimuovi gli elasticini dal tuo zuccotto e rimuovi anche il palloncino: avrai realizzato una bellissima zucca in cartongesso che potrai fissare con il restante intonaco di gesso precedentemente realizzato.

Aspetta 4 ore affinché il zuccotto si asciughi e per far sì che la eventuale umidità in eccesso scompaia. Procurati poi dei bastoncini di cannella che ti serviranno per realizzare i gambi della zucca e fissali con l’aiuto di una pistola a colla calda.

Et voilà, la tua zuccotta è pronta per dare forma e colore al tuo arredamento autunnale. Abbellisci la tua casa in maniera super fast: potrai anche decorare il tuo zuccotto con acquerelli o pittura indelebile e scegliendo il colore che preferisci.

Visto come con due soli oggetti, tra l’altro di facile reperibilità, è possibile creare qualcosa di straordinario? Questo lavoretto divertirà sicuramente anche i più piccoli. Se hai dei bambini da tenere occupati, fai con loro questo esperimento e goditi il sorriso che spunta sul loro viso.

La tecnica del fai da te è sicuramente efficace non soltanto per risparmiare ma anche per aiutare l’ambiente, riutilizzando materiali che altrimenti sarebbero destinati alla pattumiera. Creare qualcosa di nuovo dal vecchio è straordinario e se riesci a farlo poi solo con l’ingegno e le tue mani, è ancora più soddisfacente.

Tu conoscevi questa tecnica? La proverai? In tanti stanno affidandosi al fai da te non solo per divertirsi ma anche per donare nuova vita a scarti domestici o oggetti inutilizzati. Pensaci sempre prima di buttare ciò che ritieni inutile o ciò che di vecchio hai in casa: tutto può tornarti estremamente utile.

E se proprio non puoi riutilizzarlo o riciclarlo, puoi donarlo o venderlo. In poche parole, riutilizzare gli articoli o gli oggetti è una forma intelligente ed efficace per prendersi cura dell’ambiente, per abbellire la casa, per divertirsi e mettere alla prova la propria manualità e creatività.

Ci sono molte forme per approcciare alla tecnica del fai da te. Come hai potuto vedere, per esempio, solo con un palloncino che costa pochi centesimi e una bottiglia di plastica che sicuramente avrai anche tu in casa, ciò che puoi creare è assolutamente incredibile. Mettiti alla prova e non te ne pentirai.