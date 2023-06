Una betoniera ha travolto una ciclista a Milano, la donna è gravissima

Ennesimo incidente a Milano tra un camion e un ciclista. Una betoniera ha travolto una donna in Piazza Durante. Ora si trova in pericolo di vita all’ospedale Policlinico. I soccorsi hanno dovuto rianimarla per diversi minuti, prima di poterla trasportare in codice rosso alla struttura sanitaria. Ad intervenire sul posto, i Vigili del Fuoco, i mezzi del 118 e la polizia municipale. Si tratta del quarto incidente fotocopia nel giro di 7 mesi e mezzo che avviene nel capoluogo lombardo, e che vede come caratteristica comune il temuto “angolo cieco”, nel quale finirebbero i ciclisti inconsapevolmente.

Incidente a Milano: betoniera travolge ciclista in Piazza Durante

È successo questa mattina intorno alle 9.20 in Piazza Durante a Milano: una signora di 60 anni è stata travolta da una betoniera, mentre stava percorrendo con la sua bici via Francesco Predabissi in direzione di Viale Lombardia. Proprio mentre si trovava all’incrocio, il camion l’ha travolta, agganciando la bicicletta e trascinandola per 50 metri.

Il conducente del mezzo non si è reso conto di nulla, al punto che si è fermato solo davanti ad una banca metri più avanti, allertato dai passanti che gli intimavano di fermarsi. Sul posto sono accorsi poco dopo i mezzi del 118, dei Vigili del Fuoco e della polizia municipale. I medici hanno dovuto praticare alla donna le manovre di rianimazione per più di 10 minuti, quindi l’hanno intubata sul posto e trasportata d’urgenza al Policlinico di Milano. Le sue condizioni sono molto gravi, si trova in coma e rischia la vita.

Sono ora in corso i rilievi da parte del comando provinciale dei Vigili del Fuoco e della polizia locale per accertare le dinamiche dell’incidente. Stando alle prime informazioni e testimonianze raccolte, pare che la betoniera stesse svoltando a destra, da Piazza Durante verso Via Leoncavallo, e la signora si trovasse proprio nell’angolo cieco, ovvero la zona impossibile da vedere da chi guida i mezzi pesanti.

Si tratta del quarto incidente di questo tipo in meno di dieci mesi che accade a Milano: l’8 maggio scorso un uomo di origini cinesi, Lin Tianjiao di 55 anni ha perso la vita a causa di un camion in via Comasina. Poco meno di un mese prima, il 20 aprile, Cristina Scozia, di 39 anni, era stata travolta e uccisa sempre da una betoniera in via Francesco Sforza. Alla 38enne Veronica Francesca D’Incà, a febbraio, era toccata una sorte simile tra Piazzale Loreto e Viale Brianza, mentre a novembre, era toccato a Silvia Salvarani, anche lei uccisa da una betoniera sui Bastioni di Porta Nuova.