Stava attraversando sulle strisce pedonali, ma è stato investito ed ucciso. È successo in provincia di Torino e la vittima aveva soltanto 22 anni. Chi l’ha ucciso è un giovane poco più grande di lui.

L’investitore, alla guida dell’auto, è risultato essere positivo all’alcool test e anche alla droga. È stato immediatamente arrestato.

Torino, ragazzi investiti sulle strisce pedonali

Una tragedia avvenuta sotto gli occhi di una ragazza, fidanzata della vittima. Un giovane di 22 anni è stato investito in pieno ed ucciso mentre stava attraversando sulle strisce pedonali a Volvera, in provincia di Torino. Ad ucciderlo, un ragazzo poco più grande di lui, 24 anni, risultato poi positivo all’alcool test e alla droga.

La vittima è stata investita e sbalzata 40 metri più in là dal luogo dove è avvenuto l’impatto, mentre la sua fidanzata, che era con lui e stava attraversando anche lei sulle strisce pedonali, è rimasta ferita. Il giovane ucciso si chiamava Mattia Casazzo e la ragazza, la sua fidanzata, che era con lui, ha invece 18 anni. a travolgerli, mentre attraversavano sulle strisce pedonali sulla strada provinciale 139, nel pieno del centro abitato, è stata una Bmw bianca.

L’auto ha travolto Mattia ma anche la sua fidanzata, il giovane è stato sbalzato 40 metri più in là ed è morto sul colpo, mentre la fidanzata, nell’impatto, è rimasta ferita. È stata trasportata, poi, con urgenza, all’arrivo del personale medico del 118, all’ospedale “San Luigi” di Orbassano, con una frattura al braccio.

Un 24enne positivo all’alcool test

Alla guida dell’auto che ha investito i due ragazzi, come dicevamo, c’era un ragazzo poco più grande di loro, di 24 anni. Il giovane, al momento dell’impatto con gli altri due, si è allontanato ma poi, forse il rimorso, è tornato sul luogo dell’incidente. Lui è rimasto illeso ma, all’arrivo delle Forze dell’ordine, è stato sottoposto sia all’alcool test che a quello della droga ed è risultato positivo ad entrambi.

Per questo, per lui, è scattato l’arresto e l’accusa di omicidio stradale colposo. Stando ai primi rilievi, la Bmw guidata dal 24enne avrebbe sorpassato un’altra auto che si era fermata proprio prima delle strisce pedonali per permettere ai due ragazzi di attraversare. Ma lui non si è fermato e l’impatto con i due ragazzi è stato violentissimo, tanto che Mattia è stato sbalzato via. Mattia ha, infatti, impattato prima contro il parabrezza della Bmw che lo ha investito e poi è caduto sull’asfalto, morendo sul colpo.

Il tratto di strada provinciale sul quale è avvenuto l’incidente, al momento dell’arrivo dei soccorsi e delle Forze dell’ordine, è stato chiuso al traffico per permettere di soccorrere i feriti, constatare il decesso di Mattia e permettere i rilievi del caso per avere una esatta dinamica di quanto era appena accaduto.