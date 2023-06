La Banca Centrale Europea ha annunciato il nuovo rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base: quali saranno le conseguenze sul mercato azionario comunitario? Ecco le previsioni degli analisti.

Era già tutto preannunciato con la fiammata inflazionistica era inevitabile che la BCE alzasse ulteriormente i saggi di interesse, rendendo più oneroso sottoscrivere i contratti di prestito e di mutuo. Le proiezioni relative al nuovo aggiornamento del listino dei tassi di interesse nell’Eurozona sono state confermate. Il tasso è stato innalzato da 3,75 punti percentuali a 4 punti percentuali. La BCE persegue la sua politica monetaria avente come finalità quella di riportare il tasso di inflazione a 2 punti percentuali. La decisione di innalzare i tassi di interesse di 25 punti base avrà conseguenze sul mercato borsistico europeo. Cosa si attendono gli shareholders e gli analisti? Facciamo chiarezza.

Aumento tassi di interesse: quali sono gli effetti economici?

Non c’è una risposta univoca in merito alle conseguenze economiche derivanti dall’incremento dei tassi di interesse da parte della BCE. La politica monetaria decisa da ogni banca dipende dalla congiuntura economica e dagli obiettivi che si vogliono raggiungere. Sicuramente, un incremento dei tassi di interesse comporta inevitabilmente un aumento del costo del denaro. Viceversa, se gli interessi si riducono anche il costo del denaro si riduce. Decidere di aggiornare la tabella relativa agli interessi è una decisione che deve essere ben ponderata per mantenere stabile la politica monetaria e per consentire agli azionisti di prendere decisioni strategiche in merito al portafoglio azionistico.

Le variazioni dei tassi di interesse hanno impatto su tutto il sistema economico, sul mercato azionario e sul mercato obbligazionario. Inoltre, le fluttuazioni degli interessi impattano sui pagamenti con la moneta elettronica, sui consumi e sul rimborso delle rate dei prestiti e dei mutui. Sui mercati azionari e sul forex, gli aumenti dei tassi di interesse creano interessanti opportunità per i trader e per gli shareholders. Per questo, potrebbe essere un’interessante occasione sfruttare l’aumento dei tassi di interesse per investire sui titoli azionari e sul forex.

Aumento dei tassi di interesse: un’opportunità per gli azionisti ed i trader

L’aumento dei tassi di interesse ha un impatto determinante sulla crescita economica del paese, sui consumi e sulle opportunità che si vengono a creare sui mercati borsistici. La decisione di innalzare i saggi di interesse aiuta a ridurre l’inflazione, ma al contempo si ridice la spesa dei beni e dei servizi da parte dei consumatori finali. Ciò si traduce in un calo del fatturato delle aziende.

La quota di interessi influisce anche sulla valuta di un paese: la valuta tende ad apprezzarsi quando aumentano i tassi di interesse. Il rialzo dei saggi attrae investimenti da parte dei risparmiatori che vivono all’estero. Questa è un’interessante opportunità per il mercato forex.

A seguito delle variazioni dei tassi di interesse, anche i mercati azionari subiscono variazioni: alcune aziende quotate potrebbe addirittura guadagnare con l’incremento dei tassi di interesse. Si pensi agli intermediari che offrono servizi finanziari, bancari ed assicurativi. Per i rivenditori al dettaglio è più probabile che l’incremento dei tassi di interesse comporti una riduzione dei fatturati.