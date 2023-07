Un uomo ha accoltellato quattro persone a Seul, una è morta

By

Nella stazione della metro di Seul, un uomo ha accoltellato 4 persone e una di queste è morta. È successo stamattina intorno alle 7, ora italiana.

Nella capitale della Corea del Sud erano le 14, quando l’individuo si è avvicinato al gruppo che si trovava nei pressi della stazione metro di Sillim, colpendo senza un apparente motivo con un grosso coltello da cucina. Tutti hanno riportato diverse ferite ma per uno di loro è andata peggio, infatti è morto prima dell’arrivo delle ambulanze. I soccorsi sono stati avvisati dai passanti e nel frattempo, il responsabile è stato fermato dalle forze dell’ordine e portato in caserma, dove a breve verrà convalidato il suo arresto.

Aggressione a Seul

Ci troviamo nella capitale della Corea del Sud, Seul, per riportare di un’aggressione che sembra essere scoppiata senza alcuna motivazione. Un uomo, intorno alle 14 ora locale (le 7 del mattino in Italia), si è avvicinato ad alcune persone che si trovavano all’esterno della stazione metro di Sillim, a sud-ovest, e ha estratto un coltello seminando il panico.

Ha cominciato a brandirlo in direzione dei presenti, ferendone gravemente 4. Purtroppo uno di loro non ce l’ha fatta ed è stato colpito in maniera troppo grave, morendo sul posto prima dell’arrivo dei soccorritori.

Sono stati i presenti a chiamare le ambulanze quando si sono accorti di cosa stava accadendo. Le forze dell’ordine si sono precipitate in zona per controllare cosa stesse accadendo e al loro arrivo la scena era davvero terribile. C’erano persone che gridavano, feriti riversi a terra, una vittima e l’uomo che con furia cieca continuava a brandire l’arma.

È stato immediatamente bloccato mentre i soccorritori stabilizzavano i feriti prima di trasportarli in ospedale. Uno di loro è in gravissime condizione, gli altri s riprenderanno presto ma il trauma è stato molto forte e difficilmente lo dimenticheranno.

Lo stato di shock non rende facile parlare con gli investigatori, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, ascoltando anche gli altri presenti. Teniamo presente che questa stazione metro, come le altre di Seul, è molto frequentata ed era affollata questa mattina da coloro che con i mezzi si recano a lavoro e non solo.

Non è stata comunicata l’identità dell’aggressore, arrestato poco dopo i fatti e ora trattenuto in caserma in attesa della convalida di arresto.

Le indagini

Non sappiamo molti dettagli in merito a questa vicenda perché è successo questa mattina e i media locali hanno riportato solo poche notizie. Al momento la zona dove è avvenuta l’aggressione è stata circoscritta dalla polizia che vuole vederci chiaro e sta facendo dei controlli sul passato del misterioso aggressore che ha seminato il panico.

Apparentemente, da quanto emerso, non ci sarebbero legami fra lui e le persone colpite, sembra quindi aver agito a caso senza un motivo valido. Al momento sembra che non voglia collaborare con gli agenti e non ha dato informazioni utili alle indagini, probabilmente verrà sottoposto a perizia psichiatrica.

Non sappiamo nemmeno se sia un volto già noto alla polizia oppure è la prima volta che si rende protagonista di un fatto simile.

Per ricostruire la dinamica verranno acquisiti i filmati delle telecamere di zona e ascoltati i presenti. Attendiamo ulteriori aggiornamenti e nell’attesa di nuovi riscontri, la stazione metro è stata chiusa poiché è a tutti gli effetti la scena di un crimine e sull’uomo pendono accuse pesanti, come aggressione, lesioni e omicidio volontario.