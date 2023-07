Anche la Grecia nella morsa del caldo

By

Meteo, l’emergenza del caldo e degli incendi in Grecia è in corso, con fiamme che si sono avvicinate ad Atene e hanno reso necessarie le evacuazioni. Questa situazione si verifica nel contesto della prima ondata di caldo dell’anno, che ha coinvolto gran parte dell’Europa e ha avuto inizio lo scorso venerdì.

Da due giorni consecutivi, la battaglia contro gli incendi boschivi nei pressi di Atene continua, mentre molte persone residenti nelle località costiere greche colpite dall’onda di caldo sono state evacuate.

Notizie dalla Grecia, meteo estremo

Secondo quanto riportato dall’AFP, il portavoce dei vigili del fuoco, Yannis Artopios, ha dichiarato: “La nostra principale preoccupazione è la protezione della vita umana”. Il fronte più critico si trova nella foresta di Dervenohoria, a 50 km a nord di Atene, dove 140 vigili del fuoco stanno operando con il supporto di mezzi aerei.

Nell’area costiera di Kouvaras, a 40 km da Atene, le fiamme si sono scatenate lunedì, spinte da forti venti nelle città vicine di Anavyssos e Lagonissi, costringendo molti residenti ad abbandonare le proprie case. Un altro incendio sta devastando la località di Loutraki, situata a circa 80 km a ovest della capitale greca, vicino all’istmo di Corinto. Ieri, 1.200 bambini sono stati evacuati dai campi vacanza minacciati dalle fiamme.

Meteo, fase africana su buona parte dell’Europa

Come gran parte dell’Europa, la Grecia è stata colpita dalla prima ondata di caldo dell’anno, che è iniziata venerdì scorso. Secondo l’Osservatorio Nazionale di Atene, la regione centrale di Tebe ha raggiunto un picco di +44,2°C. Gli incendi boschivi sono una situazione frequente nel paese durante l’estate. Nel 2021, enormi incendi hanno devastato vaste aree, causando la morte di tre persone e distruggendo più di 100.000 ettari di foresta. Nel 2018, più di 100 persone persero la vita a Mati, vicino ad Atene, nell’incendio più catastrofico nella storia della Grecia.

Meteo, grande caldo e la Grecia

Le ondate di caldo in Grecia possono variare in intensità da anno a anno. Tuttavia, ci sono stati casi di ondate di caldo particolarmente intense che hanno colpito il paese nel corso degli anni. Uno degli eventi più notevoli è stato registrato nel 1987, quando la Grecia ha sperimentato una delle ondate di caldo più estreme della sua storia recente. Durante quell’estate, le temperature hanno raggiunto livelli eccezionalmente alti, superando i 40°C in molte aree del paese e raggiungendo addirittura i 48°C. Questa ondata di caldo ha causato un numero significativo di morti e gravi danni all’agricoltura.

Il caldo del 2007

Un altro evento significativo è stato l’onda di caldo del 2007, che ha colpito non solo la Grecia, ma anche altre parti del sud-est dell’Europa. Durante quella estate, le temperature hanno raggiunto valori estremamente elevati, superando i 45°C in diverse località greche. Questa ondata di caldo ha causato numerosi incendi boschivi in tutto il paese, distruggendo vaste aree di foresta e causando la morte di decine di persone.

È importante notare che gli effetti delle ondate di caldo dipendono da diversi fattori, tra cui l’intensità e la durata delle temperature elevate, l’umidità, i venti e le condizioni ambientali locali. Tuttavia, sia la Grecia che altre regioni mediterranee sono soggette a ondate di caldo durante l’estate, e in alcuni casi queste ondate possono raggiungere livelli molto intensi.

Clima della Grecia

La Grecia ha un clima prevalentemente mediterraneo, caratterizzato da estati calde e secche e inverni miti e umidi. Tuttavia, a causa della sua posizione geografica variegata, ci sono alcune variazioni climatiche tra le diverse regioni del paese.

Durante l’estate, che va da giugno a settembre, le temperature medie giornaliere si aggirano generalmente tra i 30°C e i 35°C, ma possono raggiungere anche valori più alti, soprattutto nelle regioni interne. Le estati sono generalmente asciutte, con poche precipitazioni, e le giornate soleggiate sono la norma. Le isole greche, in particolare, possono essere soggette a forti venti estivi chiamati “meltemi”.

Gli inverni, che vanno da dicembre a febbraio, sono generalmente miti, specialmente nelle regioni costiere, con temperature medie giornaliere che si aggirano intorno ai 10°C-15°C. Tuttavia, nelle regioni montuose del nord e del centro della Grecia, le temperature possono scendere sotto lo zero e si possono verificare nevicate, rendendo queste aree popolari per gli sport invernali.

Le precipitazioni variano a seconda della regione. Le aree montuose del nord e del centro della Grecia ricevono maggiori quantità di pioggia, mentre le isole e le regioni costiere dell’Egeo e del Mediterraneo sono generalmente più secche.

Inoltre, è importante notare che la Grecia può essere soggetta a fenomeni meteorologici estremi, come ondate di caldo, incendi boschivi e tempeste occasionali. Questi eventi possono influenzare il clima del paese e causare impatti significativi sull’ambiente e sulle comunità locali.

Meteo, le aree più calde della Grecia

Nel territorio greco, sono le regioni meridionali e le isole ad avere le temperature più calde durante l’estate, grazie al clima mediterraneo che raggiunge i suoi massimi picchi termici in questa stagione. Vediamo alcune delle zone più calde della Grecia.

La pianura di Tessaglia, situata nella parte centrale del paese, è nota per le sue estati caratterizzate da temperature elevate. Le città di Larissa e Trikala spesso si trovano tra le più calde durante questa stagione.

Il meteo delle Isole della Grecia

Creta, la più grande delle isole greche, è celebre per le sue estati calde e soleggiate. Le città costiere come Chania, Rethymno e Heraklion sperimentano temperature elevate durante i mesi estivi.

Il Peloponneso, una vasta penisola nel sud della Grecia, anch’essa presenta temperature elevate durante l’estate. Città come Kalamata, Pylos e Tripoli sono conosciute per le loro estati calde.

L’isola di Rodi, situata nel Mar Egeo, gode di un clima caldo e soleggiato. Durante l’estate, le temperature possono raggiungere livelli molto elevati.

Anche l’isola di Cipro, pur non essendo parte della Grecia continentale, condivide un clima simile e sperimenta estati molto calde. Le città di Nicosia e Limassol sono tra le più calde dell’isola.

Va sottolineato che durante le ondate di caldo eccezionali, che possono verificarsi periodicamente, le temperature in molte zone della Grecia possono superare i 40°C, raggiungendo livelli estremamente elevati.