Un uomo di 44 anni è stato gambizzato a Torre Chianca, si cerca l’aggressore

Ieri, 25 giugno 2023, un uomo di 44 anni è stato aggredito a Torre Chianca, contro di lui sono stati sparati diversi colpi di pistola, ed è stato raggiunto da almeno due colpi di arma da fuoco alle gambe. L’uomo è in gravissime condizioni presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, la sua prognosi è ancora incerta. Una squadra mobile della questura di Lecce sta tenendo sotto controllo la vittima.

Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’aggressione per dare il via alle prime indagini e ricostruire la dinamica dei fatti. È caccia all’aggressore, non è ancora chiaro se la vittima, nota già alle forze dell’ordine, fosse il destinatario dell’aggressione o sia stato un errore.

Attimi di terrore a Torre Chianca, un frazione di Marina di Lecce, dove un uomo di 44 anni è stato gambizzato nella serata di ieri, 25 giugno 2023.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine e dalle prime ricostruzioni è stato raggiunto da due colpi di pistola all’altezza delle gambe, subito dopo l’aggressione è stato condotto in ambulanza presso l’ospedale Vito Fazzi che si trova a Lecce grazie all’intervento tempestivo del 118.

Attualmente si trova in gravi condizioni e dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico, all’interno dell’ospedale sono rimasti alcuni agenti per controllare che la vittima non venga attaccata nuovamente.

Intanto altri agenti hanno dato inizio alle indagini per capire cosa sia successo e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, ma soprattutto per scoprire chi è stato ad aprire il fuoco contro la vittima.

La prima ricostruzione dei fatti

Nel tardo pomeriggio di ieri, 25 luglio 2023, un uomo di 44 anni è stato colpito alle gambe da colpi di arma da fuoco, almeno due, mentre si trovava sul lungomare di Torre Chianca, in provincia di Lecce.

Da quanto ricostruito l’uomo è riuscito a scappare all’attacco salendo sull’auto di un suo conoscente che in un primo momento ha tentato di accompagnarlo all’ospedale più vicino.

Mentre si trovavano sulla via Adriatica però, i due uomini, si sono dovuti fermare perché la vittima perdeva troppo sangue ed è stato così necessario contattare il 118 che si è recato sul posto per prestare soccorso.

Non si sa se il conoscente sia fuggito dalla macchina o se abbia rilasciato dichiarazioni alle forze dell’ordine intervenute sul luogo, ciò che è certo è che il personale del 118 ha soccorso il ferito e lo ha immediatamente portato in gravissime condizioni all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Considerando la gravità delle ferite riportate gli è stato assegnato il codice rosso e dalle prime informazioni per la vittima è necessario un intervento chirurgico, al momento è ancora incerta la prognosi.

Una squadra mobile della questura di Lecce sta attualmente sorvegliando la vittima per timore che chi gli ha sparato possa presentarsi in ospedale per aggredirlo ancora.

Non appena sarà possibile le forze dell’ordine eseguiranno un interrogatorio alla vittima per avere la sua testimonianza su quanto avvenuto ieri e stabilire se si tratta di uno sbaglio di persona o se i colpi erano proprio indirizzati contro la vittima.

Intanto le forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’aggressione hanno già dato il via alle prime indagini, raccogliendo il materiale necessario.