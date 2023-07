Parcheggia malissimo, dopo trova questi 2 biglietti sul parabrezza e se ne pente

A Trento qualcuno parcheggia malissimo non rispettando le strisce blu, e poco dopo si ritrova con 2 biglietti sull’auto.

Trento, nel cuore delle Dolomiti, è la migliore grande città italiana per qualità dell’ambiente e della vita. L’ha stabilito Legambiente nel 2019, e le esperienze degli stessi cittadini di Trento, ma anche dei turisti di passaggio, lo dimostrano. Nonostante questo, anche qui si registrano, seppur raramente, casi di comportamenti scorretti da parte degli utenti della strada. È il caso di qualcuno che ha parcheggiato davvero malissimo, superando le strisce blu, e si è ritrovato con 2 biglietti sul parabrezza.

La migliore città per qualità della vita

Non è un caso che sia proprio Trento la città ad essere stata incoronata la migliore per qualità della vita. Si tratta di una città circondata dal verde e dalla bellezza della natura, ma allo stesso tempo moderna e ben organizzata. Così come in tutto il Trentino, per i cittadini di Trento basta poco per rilassarsi: la natura che li circonda offre numerose opportunità per fare gite, sport e passeggiate rilassanti all’aria aperta.

Il 96% della popolazione della città parla italiano, e si tratta delle persone più longeve e felici della nostra penisola, insieme ai cittadini sardi. Un vero e proprio paradiso per chi desidera sbarazzarsi dei comportamenti incivili di cui siamo testimoni ogni giorno, penseremo.

E invece, purtroppo, l’inciviltà prende piede anche qui, seppur raramente. E spesso è colpa di chi parcheggia malissimo non tenendo conto delle norme del Codice della Strada. Ne è un esempio ciò che è accaduto a Bolzano non molti giorni fa, quando qualche automobilista decisamente scorretto aveva parcheggiato la propria auto su un passaggio pedonale, per di più all’interno di una zona a traffico limitato.

A ricordargli le buone norme di comportamento ci ha pensato qualche passante, che gli ha lasciato un regalino non troppo piacevole sul tettuccio dell’auto. Ma è su Trento che ci concentriamo oggi, perché è stato registrato un episodio simile.

Parcheggia malissimo e trova 2 biglietti sul parabrezza

Proprio a motivo del fatto che gli episodi di inciviltà e comportamenti scorretti non sono all’ordine del giorno a Trento, i cittadini sono molto attenti a notarli quando accadono. Un automobilista poco accorto l’ha sperimentato sulla sua pelle.

Quest’ultimo ha infatti deciso di parcheggiare la sua auto in corrispondenza delle strisce blu, non rispettandone però la delimitazione. Un passante, quindi, ha lasciato un biglietto sul parabrezza dell’auto, facendo notare che quello fatto in così malo modo non era un parcheggio, e minacciando di chiamare i Vigili Urbani.

Evidentemente, ha mantenuto la parola, forse vedendo che il proprietario dell’auto, una Opel, non accennava a farsi vivo per risolvere la situazione. Così, l’automobilista disattento ha trovato al suo ritorno non solo quel bigliettino minatorio, ma anche una bella multa. A quanto ammontava?

Non è possibile saperlo con precisione, ma secondo il Codice della Strada e i regolamenti comunali, per una violazione come un parcheggio scorretto si parte da una multa di 41 euro. Questa cifra, tuttavia, in caso di aggravanti può salire fino a 169 euro. In ogni caso, l’automobilista multato dovrebbe pensarci due volte prima di parcheggiare così male alla prossima occasione.