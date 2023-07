Un uomo con un machete ha ferito quattro uomini a Oslo

Ieri sera un uomo di 20 anni ha attaccato con un machete 4 uomini fuori da un locale notturno a Oslo. L’aggressione ha provocato il loro ferimento, e solo per merito di alcuni clienti non si è trasformata in tragedia: sono stati proprio gli altri avventori a riuscire a bloccarlo. L’attacco non sarebbe legato al terrorismo o al Pride in corso nella città norvegese. I clienti sarebbero riusciti a tenerlo bloccato fino all’arrivo degli agenti che lo hanno poi preso in custodia. A scatenare la furia del ragazzo, il rifiuto dei responsabili della sicurezza di farlo entrare nel night club. L’aggressore sarebbe una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine locale, e pare conoscesse una delle vittime, tutte poi soccorse sul posto dai mezzi di assistenza intervenuti.

Un ragazzo di 20 anni si è reso protagonista di un’aggressione con un machete nel centro di Oslo, città norvegese dove fino a ieri era in corso il Pride. La rissa è avvenuta all’esterno di un locale notturno, con l’uomo che si è scagliato con il coltello contro quattro addetti alla sicurezza, rei di avergli negato l’ingresso. Solo l’intervento degli altri clienti presenti ha evitato che la situazione potesse peggiorare: gli avventori lo hanno bloccato finché sul posto non sono arrivate le pattuglie della polizia locale. Stando ai giornali locali, le autorità avrebbero escluso componenti terroristiche o legate a odio di genere. Nell’attacco, i quattro buttafuori sono rimasti feriti e medicati sul posto, mentre il 20enne è stato trasportato, guardato a vista dagli agenti, in ospedale. Stando a fonti investigative, si tratterebbe di un individuo già noto e che avrebbe un collegamento con una delle vittime.

Oslo, uomo di 20 anni attacca quattro persone con un machete

Serata di terrore per gli abitanti del centro di Oslo, che ieri hanno assistito all’aggressione di un ragazzo di 20 anni armato di machete nei confronti di un gruppo di addetti alla sicurezza di un locale notturno. Nello scontro, cinque persone, assalitore incluso, sono rimaste ferite. A bloccare l’uomo, gli altri clienti del night club, che lo hanno tenuto fermo finché non sono arrivati gli agenti della polizia norvegese.

Sembra che a scatenare la furia del 20enne sia stato il rifiuto da parte della sicurezza di farlo entrare all’interno del locale. A quel punto l’uomo ha tirato fuori il machete, e ha iniziato a usarlo contro gli altri uomini. Fortunatamente, i clienti che stavano attendendo di entrare si sono resi conto immediatamente della pericolosità del soggetto, e lo hanno bloccato prima che la situazione potesse diventare ulteriormente grave. Nel giro di pochi minuti la polizia è arrivata e ha preso in consegna l’aggressore.

Tra i feriti, tre addetti alla sicurezza e una persona che era uscita dal pub per intervenire. Per i quattro non è stato necessario il ricovero al pronto soccorso, al contrario del ventenne, che è invece stato trasportato in ospedale. Il magistrato Aase Schartum-Hansen ha spiegato al giornale VG che il ragazzo è già conosciuto dalle autorità, e che avrebbe avuto un collegamento con una delle persone rimaste ferite nell’attacco.