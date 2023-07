Il futuro di Gigi Buffon tra Parma, Arabia e l’addio al calcio

Il bivio di Gigi Buffon, tra l’addio al calcio e i soldi arabi, con l’ipotesi di rimanere un altro anno al Parma: il numero 1 verso il ritiro.

Ore di riflessione in casa Buffon. In questo momento il portiere ex Juve sta decidendo sul suo futuro. Sulla sua strada tre possibili scenari: il ritiro, un altro anno a Parma e l’Arabia Saudita. Secondo quanto riportato nella giornata odierna dalla Gazzetta dello Sport però il numero 1 dei numeri 1 avrebbe già preso la decisione di appendere scarpe e guanti al chiodo.

Gigi Buffon vicino al ritiro: 3 diverse soluzioni per il suo futuro

Niente Arabia per Gigi Buffon. Il portiere adesso al Parma a 45 anni, tra infortuni e una carta di identità con la quale ormai fare i conti, potrebbe decidere di smettere con il calcio giocato. Queste settimane sono quelle della riflessione per l’ex Juve, che nella stagione appena conclusa ha difeso la porta dei parmensi per 19 gare, (43 in totale dal 2021) con in mezzo un infortunio alla cosci anche gli è costato l’esclusione dal campo da ottobre alla fine del 2022.

Gli acciacchi iniziano a farsi sentire anche per il leggendario ex portiere della nazionale, che in azzurro ha vinto un Campionato del Mondo nel 2006. Nel 2021 la decisione di approdare a Parma per una seconda avventura, dopo che nel 1995 i gialloblu gli avevano regalato fama internazionale e trampolino necessario per affacciarsi al grande calcio, prima del passaggio alla Juventus e della definitiva consacrazione.

Parma sarà sempre casa per Buffon, come spiegato fino allo sfinimento dall’estremo difensore, ma adesso le strade del club e del calciatore potrebbero dividersi. Se nella giornata di ieri si era parlato di bivio per Gigi, adesso le strade sembrano essere 3.

La prima ipotesi riguarda la permanenza in Emilia. Buffon ha un contratto fino al 2024, e il suo sogno di riportare la squadra in Serie A, di ottenere la promozione, non è ancora stato coronato. Dunque Gigi potrebbe rimanere in gialloblu ancora per una stagione, ma questo pare possa dipendere dalle sue condizioni fisiche. Il portierone ha sempre dichiarato di voler smettere con il calcio nel pieno della forma fisica, di non volere essere un peso per lo spogliatoio ma un aiuto, semmai. Proprio come lo era stato nelle stagioni finali della Juventus – dopo la parentesi Parigina al PSG nel 2019 conclusasi malamente -. Fa gola quella promozione ancora non arrivata, eppure Buffon ci ha messo del suo. Il feeling è importante anche con il propreitario Kyle Krause il quale sarebbe ben contento di averlo anche per la prossima stagione. Così come è stato importante acne quello con i vari allenatori, da Maresca a Pecchia fino a Iachini, per non parlare dei tifosi e dei compagni di squadra.

Poi ci sarebbe la seconda ipotesi, quella del trasferimento all’estero. Dalle sirene americane, a quello più insistenti dell’Arabia Saudita, con notizie che in questi giorni hanno parlato di offerte da 30 milioni di euro per chiudere la carriera in un campionato che sta già facendo scorpacciate di fuoriclasse sul viale del tramonto (da Benzema a Cristiano Ronaldo, fino a Brozovic e Koulibaly). Ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nella giornata di oggi, un approdo oltre i confini europei per Gigi sarebbe al momento fuori discussione, per motivazioni legate alla famiglia. La Saudi Pro League non avrà dunque Buffon, dice la rosea, anche se ieri era stato il Corriere dello Sport a parlare dell’offerta milionaria.

Gigi Buffon più vicino all’addio

Ma secondo quanto trapelato nelle ultime ore, Buffon sarebbe più vicino alla terza e ultima ipotesi, quella del ritiro. A breve potrebbe arrivare l’annuncio del portiere, che si è preso ancora qualche giorno per riflette, riferisce la Gazzetta dello Sport. A gravare sulla decisione di smettere con il calcio ci sarebbero motivazioni nobili, come quella della vicinanza alla famiglia.

Gigi starebbe pensando a godersi i quattro figli, la moglie, gli amici di una vita, dopo quasi 30 anni di carriera tra campi, e allenamenti. La sua carriera condita da record su record e decine di trofei, del portiere più forte della storia del calcio,a detta di tutti ma soprattutto di noi italiani, rimarrà immacolata però anche in caso di decisione di prolungare la sua avventura, che siano gli Stati Uniti alla fine ad avere in MLS Buffon, o proprio l’Arabia.

Niente di più nobile che terminare la carriera al Parma poi, magari con una bella promozione. La rosea però insiste: non sarebbe il caso di sporcare un simile percorso con qualche uscita fuori luogo. Ragioni che potrà spiegare una volta dato l’annuncio ufficiale sul suo futuro lo stesso Buffon, che comunque si è riservato ancora un ultimo dubbio. Tutte le ipotesi sembrano valide, ma quella del ritiro pare essere la più concreata a questo punto.