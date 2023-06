Un solo cucchiaio per ogni cetriolo che hai nell’orto e ne raccoglierai il doppio

Ti basta un solo cucchiaio per ogni cetriolo e il tuo orto pullulerà di questi ortaggi: con questa tecnica ne raccoglierai il doppio.

Come avere un raccolto abbondante di cetrioli? Procurati questi ingredienti: un solo cucchiaio fa rinascere il tuo orto che sarà pieno di questi frutti.

Coltivazione del cetriolo, tutto ciò che devi sapere

Appartenete alla famiglia delle Cucurbitacee, il cetriolo è originario dell’Asia meridionale. Oggi è tra i frutti più richiesti sul mercato alimentare e consumato in grandi quantità soprattutto in queste tre nazioni: Italia, Francia e Spagna.

La sua coltivazione è abbastanza impegnativa ma la pianta di cetriolo può dare davvero tante soddisfazioni in termini di resa se segui alcuni semplici consigli.

Per esempio, essa cresce bene in ambienti in cui la temperatura oscilla tra i 20° e i 30°. Attenzione ai fattori climatici: temperature troppo elevate provocano squilibri che ostacolano il corretto processo di respirazione e fotosintesi.

Anche l’umidità è importante per la crescita della pianta. Quella di cetriolo ha bisogno almeno del 60% di umidità durante il giorno e del 90% durante la notte.

Pure il sole è fondamentale per la crescita dei cetrioli: più la pianta è illuminata e riscaldata, maggiore e migliore sarà la produzione di questi frutti. Se vuoi ottenere un raccolto ricco e abbondante di cetrioli devi assolutamente testare questo sistema: un solo cucchiaio di questa soluzione nell’orto e vedrai che risultati.

Un solo cucchiaio per ogni cetriolo e il raccolto sarà abbondante

Prendersi cura delle piante di cetrioli è abbastanza complicato soprattutto se non si rispettano le condizioni di cui abbiamo parlato sopra e che sono necessarie per avere un raccolto abbondante.

Se anche tu hai interrato piante di cetrioli ma fatichi a raccoglierne i frutti, non temere. Oggi scoprirai un sistema che ti consentirà di portare sulla tua tavola tantissimi cetrioli.

Quello che devi fare è realizzare questa ricetta che è davvero semplicissima. In un contenitore, metti 2 cucchiai di zucchero, 3 cucchiai colmi di farina d’avena e aggiungi un litro d’acqua.

Mescola bene e versa la soluzione in un mixer. Frulla il tutto per 10 minuti e lascia che il composto riposi per almeno due ore. Poi filtra e diluisci in un altro litro di acqua la tua soluzione. Ecco fatto! In questo modo hai realizzato un fertilizzante naturale e potente che ti aiuterà a far crescere le tue piante di cetrioli.

Concima il terreno delle due piante con questa soluzione una volta ogni 15 giorni – ti basta un solo cucchiaio per ogni cetriolo – e ti assicuriamo che avrai un raccolto abbondante: il tuo orto pullulerà di questi squisiti frutti.

Come puoi leggere, non hai bisogno di acquistare fertilizzanti inquinanti per ottenere una produzione abbondante di cetrioli. La tecnica che ti abbiamo svelato ti tornerà utile anche per la concimazione di altre piante che hai nel tuo orto o nel tuo giardino.

Il cetriolo è un ortaggio che ha ottime proprietà nutritive. Esso è ricco di potassio e povero di sodio. È perfetto per chi deve seguire un’alimentazione ipocalorica o per chi soffre di ipertensione.

Anche la buccia, sempre se ben lavata, può essere consumata perché è ricca di beta-carotene e di fibre. Per crescere ancora meglio, la pianta di cetriolo dovrebbe essere interrata in un terreno ben concimato ma anche drenato, senza però ristagni d’acqua. I terreni salini non contribuiscono invece alla crescita della pianta né alla sua fruttificazione.