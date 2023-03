Un solo cucchiaio e i tuoi fiori fioriranno come non mai sia in casa che in giardino

I fiori e le piante in casa su una gioia per gli occhi e per l’anima ma bisogna prendersene cura. Vediamo un rimedio infallibile.

Le piante possono crescere rigogliose e piene di fiori se ce ne prendiamo cura con i metodi giusti.

Piante e fiori in casa: come prendersene cura

Le piante e i fiori in casa contribuiscono a migliorare l’aspetto estetico della nostra abitazione. Inoltre, sono anche in grado di fornire numerosi benefici per la salute e il benessere. Le piante non solo aumentano l’ossigeno nell’aria, ma possono anche ridurre i livelli di stress, migliorare l’umore e addirittura ridurre i sintomi di alcune malattie.

Le piante da fiori da interno sono disponibili in una vasta gamma di varietà e possono essere scelte in base alle esigenze e alle preferenze personali. Ad esempio, alcune piante come la pianta del serpente, l’edera e la felce di Boston, sono note per la loro capacità di eliminare le tossine nell’aria e migliorare la qualità dell’aria interna. Altre piante, come la lavanda e la menta, hanno proprietà aromaterapiche che possono aiutare a ridurre lo stress e migliorare l’umore.

Tuttavia, le piante meritano comunque degli accorgimenti affinché possano fiorire rigogliose. Tra questi spicca la concimazione che, oltre che con prodotti chimici, può essere fatta anche con ingredienti naturali, frutto di materiali di scarto della nostra cucina.

Il rimedio naturale infallibile

Basta solo un cucchiaio di un ingrediente naturale per vedere le proprie piante crescere rigogliose e piene di fiori. Questo ingrediente, infatti, stimolerà la crescita conferendo al terreno gli zuccheri naturali di cui ha bisogno.

Si tratta di un fertilizzante domestico che è in grado di dare alle piante anche i sali minerali necessari per la loro crescita, come pure dei micronutrienti. Un cucchiaio deve essere posto sul terreno della pianta una volta ogni trenta giorni.

In realtà, se la pianta è già piena di fiori, ad esempio i narcisi in fioritura, il cucchiaio di fertilizzante domestico dovrà essere posto sulla base di ciascun fiore.

Il fertilizzante organico che ti proponiamo per i tuoi fiori è realizzato utilizzando gli scarti della macchinetta del caffè, la classica caffettiera moka che tutti eravamo soliti preparare a casa.

In pratica, dopo essersi gustati il proprio caffè, si fa raffreddare la caffettiera e si svuota. Invece di buttare via i resti del caffè raccoglili in un sacchetto di plastica. Quando avrai raggiunto la quantità necessaria per le tue piante, mescola bene il tutto e mettine un cucchiaino raso in ognuna.

Oltre che a nutrire la pianta, i fondi del caffè possono essere utilizzati anche per prevenire l’infestazione di insetti. L’odore del caffè può allontanare alcuni insetti come le formiche e i moscerini. È sufficiente spargere i fondi del caffè intorno alle piante per proteggerle dalle infestazioni.