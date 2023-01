“Un peso sul cuore…”, Gianluca Vialli: l’amico svela le sue condizioni di salute

By

Gianluca Vialli, il suo migliore amico spiffera tutto. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute dell'ex calciatore della Sampdoria.



Continua a far stare in ansia tutti, Gianluca Vialli, ancora ricoverato nella clinica londinese. Intanto, il migliore amico spiffera le condizioni di salute. Ecco cosa ha dichiarato.

Gianluca Vialli, ansia e paura per lo sportivo

Sono passate ormai diverse settimane da quando il dirigente sportivo, Gianluca Vialli, ha rinunciato ai suoi impegni professionali per entrare in clinica. A Londra è ricoverato per combattere contro un tumore al pancreas che dal 2017 ha rovinato la sua esistenza.

Arriva come un fulmine a ciel sereno il ricovero dell’ex calciatore della Juve e della Sampdoria che sembrava, dopo anni, aver finalmente trovato un po’ di serenità. La malattia pareva avergli dato una tregua ma per l’appunto, solo di tregua si è trattato.

Da un po’ di tempo, il tumore è tornato a manifestarsi in maniera violenta costringendo il dirigente della nazionale a fare dietrofront e ad accettare il ricovero forzato per vincere questa sfida dura contro la terribile malattia.

La famiglia continua a mantenere un profilo basso e a evitare contatti con la stampa. Le informazioni, pochissime, che si hanno sulle condizioni di salute di Vialli, provengono solo dagli amici più cari. A questo proposito, a parlare di Gianluca è proprio una delle persone a lui più vicine. Ecco che cosa ha affermato il suo migliore amico.

L’amico dello sportivo spiffera tutto

Giornate difficili, queste, per l’Italia che nel 2022 si è ritrovata ad affrontare diversi drammi per quanto riguarda il mondo calcistico. Prima la morte di Sinisa Mihajlovic e ora il ricovero in clinica di Gianluca Vialli.

Il 2023 non è iniziato nel migliore dei modi per l’ex calciatore della Sampdoria che ancora è ricoverato in una clinica londinese. Proprio nel Regno Unito, medici esperti stanno tentando di tutto per salvare lo sportivo affetto dal 2017 da un aggressivo tumore al pancreas.

Qualche settimana fa, Vialli ha annunciato il ritiro dagli impegni professionali precedentemente presi per la necessità di curarsi. Non arrivano notizie confortanti dalla capitale inglese.

Gianluca ha trascorso, sempre in ospedale, il Capodanno anche se circondato dalla famiglia. Purtroppo la sua assenza, non solo sportiva ma anche umana, si fa sentire. A risentirne in particolare gli amici di sempre.

A questo proposito, proprio una delle persone a lui più care ha deciso di prendere la parola e di lanciare un messaggio che ha lasciato tutti senza parole. Una confessione inattesa arriva da Roberto Mancini, il CT della nazionale italiana.

A poche ore dalla fine del 2022, Mancini come tanti, ha fatto un bilancio dell’anno appena trascorso, parlando del dolore provato per la morte di Mihajlovic e adesso per il ricovero di Gianluca Vialli:

“…Un peso sul cuore…”

Parla così Mancini alla Gazzetta dello Sport affermando che le sfide sportive anche se si perdono si possono sempre recuperare ma contro le malattie invece nulla si può se il destino decide per noi.

Parole di verità quelle pronunciate dal CT della nazionale che continua a manifestare da settimane la sua vicinanza a Gianluca Vialli, amico non solo nella professione ma anche nella vita privata.

Tanti si sono stretti a Vialli e famiglia, non solo gli amici di sempre e i colleghi ma anche i tifosi. Solo qualche giorno fa, in occasione del natale, uno striscione incoraggiante è apparso sotto la clinica londinese nella quale Vialli è ricoverato ormai da un po’ di tempo.

Gli sportivi e i fan di Gianluca gli fanno sentire da vicino e da lontano il loro affetto e la loro presenza. Tutti si augurano che il 2023 possa portare delle novità positive per Gianluca la cui assenza pesa come un macigno sul cuore di tanti che nutrono stima e bene nei suoi confronti.