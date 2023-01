“Un misterioso male lo divora”, Charlene di Monaco preoccupatissima per Alberto

Charlene di Monaco preoccupata per suo marito. Che cosa sta succedendo ad Alberto? L’ansia e la preoccupazione corrono veloci nel Principato più famoso del mondo: “un misterioso male lo divora”.

Problemi in vista per la famiglia Grimaldi-Wittstock. Sembra proprio che il sovrano Alberto non stia bene. Charlene, preoccupata, si è mostrata recentemente con un volto afflitto e disperato. Cosa sta accadendo?

Problemi a palazzo reale

Ad attirare l’attenzione dei mass media internazionali non è soltanto la Royal Family britannica ma tra i casati reali, sicuramente tra i più chiacchierati, rientra anche la famiglia Grimaldi con Charlene Wittstock e Alberto di Monaco che sempre offrono gossip e news succulente per i giornalisti.

Oggi l’attenzione si concentra tutto sul principe monegasco che a quanto pare sta affrontando un momento davvero delicato. Sembra infatti che il fratello di Carolina e Stéphanie non stia molto bene.

Che cosa gli sta succedendo? Spuntano anche delle foto che fanno preoccupare. I settimanali monegaschi e tedeschi hanno lanciato l’allarme: c’è un misterioso male che lo divora.

Ma di che cosa si tratta? Intanto, negli ultimi scatti, sebbene Alberto sia sorridente, in realtà dietro il suo sorriso si nasconde ansia e preoccupazione. I sudditi sono in pensiero per il loro reggente. Ecco che cosa hanno affermato alcuni tabloid locali.

Charlene di Monaco preoccupata per il suo Alberto

Non riesce a trovare un secondo di pace la principessa più chiacchierata del mondo, Charlene di Monaco. La Wittstock solo di recente si è ripresa da una serie di problemi di salute che l’hanno costretta ad allontanarsi per oltre un anno dalla famiglia e dal Principato.

Oggi che lei sta bene, pare sia arrivato il turno di soffrire di Alberto. Che famiglia sfortunata quella dei reggenti monegaschi che ogni giorno si ritrovano ad affrontare drammi e tragedie.

Ritornando ad Alberto, che cosa sta accadendo al sovrano? Qualcuno indaga sulle sue condizioni di salute. Sembra che ultimamente il sovrano si sia mostrato in pubblico ma particolarmente provato.

Solo qualche settimana fa, in occasione dell’ottavo compleanno dei suoi bambini, Jacques e Gabriella, è stato immortalato in alcuni scatti con una medicazione sulla testa posizionata poco più in alto della fronte, in prossimità dell’attaccatura dei radi capelli.

Sulla sua nuca quasi pelata, il maxi cerotto è davvero evidente. Di che cosa si tratta? Cosa deve nascondere la medicazione? Hanno investigato alcuni media locali, qualcuno dei quali ha parlato addirittura di un misterioso male che divora il sovrano.

Negli ultimi giorni si è fatta strada l’ipotesi persino di un tumore. Ma è davvero così? Secondo quanto riporta un tabloid tedesco, sulla sua testa Alberto ha sempre avuto una voglia benigna a causa della quale però è finito sotto i ferri per ben tre volte, l’ultima solo qualche settimana fa.

Si tratterebbe dunque di un intervento dermatologico la ragione per la quale il sovrano è apparso con una medicazione sulla testa. Eppure non tutti sono convinti di questo. C’è chi ha affermato che addirittura, in un’occasione recente, lo scrive il settimanale Wunderweib, Alberto sarebbe stato immortalato con del sangue incrostato che avrebbe macchiato il suo naso.

La preoccupazione a Monaco in ogni caso aumenta giorno dopo giorno anche perché dichiarazioni ufficiali sulle condizioni di salute del Sovrano non sono arrivate da parte del palazzo reale né nessun membro della Royal Family monegasca ha dato giustificazioni su questi rumors che da qualche settimana iniziano a circolare tra i sudditi monegaschi.

Alberto che cosa ha? Davvero si è sottoposto ad un intervento dermatologico o nasconde qualcosa che ancora non può comunicare al mondo intero? Questi rumors arrivano proprio in un momento in cui Charlene e Alberto avevano finalmente ripreso il loro equilibrio come coppia e genitori.

Se fino ad ora tutto il mondo si è preoccupato per Charlene e per i suoi mali, ora le attenzioni sono tutte per suo marito.