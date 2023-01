Orchidea rigogliosissima, se la innaffi con questo sarà 10 volte più bella

Per far si che la vostra orchidea cresca rigogliosa e con fiori bellissimi basterà innaffiarla con un solo ingrediente. Ecco quale.

Nelle nostre case, per far si che le nostre stanze siano graziose e come complemento d’arredo, spesso utilizziamo delle piante e dei fiori che rendono anche allegro il luogo circostante.

Queste piante, sono utili non solo dal punto di vista decorativo, ma anche per avere un’aria salubre in quanto, durante la fotosintesi clorofilliana tendono a rilasciare anidride carbonica e a dare un ricambio d’aria.

Orchidea: come renderla forte e rigogliosa con un ingrediente

Inoltre, la presenza di alcune di queste piante, specie di quelle grasse come l’aloe vera o la lingua di suocera sono molto utili contro le muffe che potrebbero crearsi nei muri per via della condensa.

Infatti, queste tipo di piante, tendono ad assorbire tutta l’umidità in eccesso e a rendere il luogo dove sono poste con un grado di umidità che non rischia di far creare sulle pareti muffe pericolose.

Va detto, che la presenza delle piante nelle nostre case e in particolare sui nostri balconi è molto importante per via della funzione ecologica e dell’aiuto che diamo al pianeta per via dell’ecosistema.

Nelle nostre abitazioni, specie durante i mesi estivi, tendiamo ad avere le finestre aperte e molti insetti riescono ad entrare e ad appollaiarsi sulle nostre piante. In questo modo questi impollineranno i fiori.

Pertanto, non bisogna scacciare gli insetti, quando questi non sono pericoli, ma al contrario bisogna tendere loro una mano e aiutarli durante il processo d’impollinazione molto importante per la salvaguardia del pianeta.

Per fare ciò, dobbiamo solo tenere piante con fiori rigorosi sui nostri balconi e vicino le nostre finestre e spesso tra quelle più vendute e più regalate ci sono le orchidee, in quanto sempre eleganti e simbolo di bellezza.

Il trucco

Queste piante sono molto diffuse e ce ne sono di vari tipi ma non tutti riescono a tenerle in buono stato ma esistono dei metodi per far si che queste abbiano dei fiori rigogliosi e voluminosi.

Spesso, viene detto che per far si che le foglie dell’orchidea crescano forti e lucenti e che non si posizioni polvere su di essa, basta bagnarla con dell’acqua e del succo di limone che inserito nel terreno farà crescere i fiori forti e rendere gli arbusti solidi.

Ma non esiste solo questo metodo, ma ce n’è un altro molto efficace che darà alla pianta il giusto apporto di fosforo, calcio e magnesio e questo è possibile grazie all’utilizzo del latte di mucca.

Mescolando un cucchiaio di latte in una bottiglia di un litro d’acqua, possiamo inserire nel terreno almeno una volta al mese 8 cucchiaini del composto e dopo possiamo inserire il restante liquido in uno spruzzino.

In questo modo, i fiori dell’orchidea nasceranno e cresceranno forti e rigogliosi, mentre le foglie, sulle quale avremo spruzzato l’acqua e il latte e tamponato con dell’ovatta, saranno splendenti e senza alcuna traccia di polvere.

Non vi resta che provare questo trucchetto per rendere speciale e unica la vostra orchidea.