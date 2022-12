“Un minuto di silenzio per Pelè”: l’invito della FIFA

La scomparsa di Pelè scuote il mondo del calcio che si unisce in un abbraccio virtuale alla stella del calcio brasiliano, la FIFA ha scritto una lettera alle federazioni calcistiche associate di tutto il mondo con l’invito ad osservare un minuto di silenzio prima delle partite.



Pelè ci ha lasciato il 29 dicembre ad 82 anni ma come è ovvio che sia non sarà mai dimenticato e rimarrà sempre nel cuore e nella testa di tutti gli sportivi e non solo.

Tante le celebrazioni nei suoi confronti con la FIFA che ha invitato tutte le federazioni calcistiche ad osservare un minuto di silenzio per l’ultimo saluto ufficiale ad uno dei più forti giocatori nella storia del calcio.

Il minuto di silenzio sarà rispettato in tutti i campi in questo fine settimana e nel prossimo con la consapevolezza però che la stella di Pelè continuerà a brillare per sempre nel cuore di ognuno di noi.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje. Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today. Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i — Pelé (@Pele) December 29, 2022

Il calcio ha perso il suo Re, il mondo saluta Pelè

Il 29 dicembre rimarrà una giornata di lutto nel mondo dello sport con la scomparsa di Pelè, la Fifa ha deciso di invitare tutte le federazioni ad osservare un minuto di silenzio per salutare un’ultima volta il fenomeno brasiliano.

Pelè rimane l’unico giocatore nella storia del calcio ad aver vinto il mondiale per tre volte diventando cosi un assoluto idolo per il calcio sudamericano e non solo.

La sua grande abilità e tecnica in campo lo ha portato a fare oltre 700 gol in carriera e diventare un idolo ed un esempio per qualsiasi bambino che coltiva il sogno di diventare un calciatore professionista.

Con la scomparsa prima di Maradona ed ora di Pelè si chiude un’era storica per il calcio mondiale: entrambi infatti hanno conquistato il Sudamerica dando vita ad un dualismo che non avrà mai uno sconfitto ma soltanto due grandi vincitori.

Anche la nostra Serie A dunque rispetterà il minuto di silenzio imposto dalla Fifa e riserverà l’ultimo saluto ufficiale a colui che ha cambiato in modo radicale il mondo del calcio facendo sognare con le sue giocate e facendoci innamorare con i suoi indimenticabili gol.