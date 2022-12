“Mi ha tradito con un’altra”, dopo UeD è finito tutto a rotoli: storia d’amore distrutta

Una storia d’amore distrutta dopo UeD, tutto sembrava essere rose e fiori: la dichiarazione non è di certo passata inosservata.

È un susseguirsi di emozioni tutto ciò che accade a Uomini e Donne, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi che mette in primo piano relazioni amorose e coppie che si incontrano all’interno di uno studio televisivo. Una tra le coppie più amate non sono riusciti a restare insieme e ora che emerge una confessione si può capire perché tutto sia stato distrutto in questo modo. Con chi è stata tradita e perché è successo?

Uomini e Donne, il format più amato dal pubblico

È sicuramente uno dei programmi più seguiti e amati dal pubblico a casa, con la magistrale conduzione di Maria De Filippi che mette al centro dello studio i sentimenti tra uomini e donne. Non ci sono più divisioni tra Tronisti e Over, ma un unico contenitore che mostra le differenze di approccio sui sentimenti da parte delle varie generazioni.

I ragazzi giovani fanno sognare con questi lunghi corteggiamenti e la scelta finale, ma non sono da meno gli Over che intrecciano le conoscenze sino ad innamorarsi. C’è chi resta insieme per tantissimi anni e chi invece si perde dopo poco tempo.

Una delle coppie che ha emozionato maggiormente il pubblico a casa non ha superato la crisi, con una storia distrutta a seguito dell’uscita da Uomini e Donne.

Una storia d’amore distrutta in mille pezzi dopo la scelta a UeD

La storia tra Davide Donadei, oggi uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip, con Chiara Rabbi è finita da tempo ma il pubblico e i media continuano a parlarne. Una coppia nata dopo un lungo corteggiamento all’interno dello studio di UeD che ha conquistato il cuore dei telespettatori.

Due ragazzi carini, giovani e pronti a cavalcare insieme il futuro si sono trovati dinanzi a difficoltà più grandi di loro per poi lasciarsi. Dopo due anni si sono detti addio per sempre.

Il ristoratore Davide Donadei è entrato nella casa più spiata d’Italia e ha raccontato alcuni dettagli in merito alla sua storia con Chiara ai coinquilini. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano e ripreso da alcuni media di gossip, la rottura tra i due sarebbe avvenuta a seguito del tradimento da parte di Davide.

Sembra che Donadei mentre era ancora insieme a Chiara, abbia avuto una storia con Arianna Gianfelici ex allieva di Amici di Maria De Filippi. I due sono stati visti insieme la scorsa estate e poi si sarebbero frequentati successivamente.

Deianira -come riportano i media di gossip – afferma:

“Davide quando era con Chiara, è stato con Arianna Gianfelici. Chiara lo sa, ha parlato con lei e lo disse anche a me, ma non so perché non voleva farlo sapere. Arianna mi ha confermato tutto”

Queste sono cose che si sapevano già da molto tempo e sembra proprio che Davide abbia preferito omettere, dichiarando che la storia fosse finita solo per la gelosia.

Arianna e Chiara non parlano in merito a questo discorso, mentre Davide ha raccontato la sua versione ai suoi amici dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Sembra intanto che la Rabbi stia frequentando un cantante uscito proprio dalla scuola di Amici: Deddy. Come si evolveranno le cose? Lo scopriremo strada facendo.