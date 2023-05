Un guasto elettrico ha bloccato molti treni a Roma

Nella capitale, numerosi sono i treni andati in tilt a causa di un guasto elettrico.

I pendolari hanno subito dei rallentamenti fino a 180 minuti.

Treni in tilt a Roma

Nella città di Roma numerosi sono i treni andati in tilt proprio in quella zona tra la Tiburtina e Settebagni. Sembra che il tutto sia da attribuire ad un problema tecnico alla linea elettrica. Una situazione che ha portato numerosi effetti negativi sulla mobilità ferroviaria causando rallentamenti fino a 180 minuti proprio come è possibile leggere all’interno del sito di infomobilità di RFI.

Un ritardo che interessa soprattutto i treni dell’alta velocità insieme a quelli regionali e Intercity. Inoltre, ci sono dei convogli che addirittura possono essere instradati all’interno della linea convenzionale che si trova tra Roma e ad Orte mentre, quelli regionali, possono anche essere soggetti a delle cancellazioni o limitazioni di percorso.

L’esperienza di una viaggiatrice

Una situazione decisamente poco piacevole per i numerosi viaggiatori che si sono trovati costretti ad aspettare delle ore intere prima di ripartire. Non è mancato il racconto di una viaggiatrice la quale afferma di aver atteso per più di 3 ore l’arrivo di un treno e, solo dopo 180 minuti, la situazione ha iniziato a sbloccarsi e alcuni convogli hanno iniziato a ripartire.

Inoltre, sempre in base a ciò che ha affermato la ragazza, numerosi sono stati viaggiatori che hanno deciso di rinunciare al viaggio preferendo così di andarsene. Nonostante il guasto, i pendolari sono stati assistiti dal personale insieme agli addetti della stazione i quali hanno distribuito dei generi di primo conforto.

In base a ciò che raccontano molti altri presenti, in alcune tratte, tra cui anche quella della Salaria, alcuni passeggeri hanno preso la decisione di scendere dai treni e tornare a piedi in stazione percorrendo la strada lungo i binari. Un percorso che è stato fatto grazie agli addetti alla sicurezza che li hanno accompagnati fino alla fine. La viaggiatrice inoltre afferma che Italo avrebbe offerto il rimborso totale del biglietto oppure la possibilità di cambiare la data per la partenza.