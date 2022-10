Un fratellino per William e Harry, il segreto tenuto nascosto per tutto questo tempo

Fratellino per William e Harry. Spunta fuori il segreto nascosto per tutto questo tempo. Dopo anni viene a galla la sconcertante verità.

I due principi inglesi, William ed Harry, sono scioccati: hanno un fratellino. L’assurda verità dopo anni. Finalmente si fa luce su un mistero che ha dell’incredibile.

William e Harry protagonisti del gossip

I due principi inglesi, William ed Harry stanno attraversando un momento complicato. La morte della Regina Elisabetta, la loro roccia, la donna che li ha cresciuti insieme a papà Carlo, è morta l’8 settembre 2022.

La monarca a 96 anni, si è spenta in Scozia lasciando un vuoto incredibile nelle vite dei suoi nipotini che a lei erano tanto affezionati. Sono cresciuti insieme, d’altronde, William, Harry e la Regina Elisabetta, sempre gli uni accanto all’altra, uniti nella gioia ma soprattutto nel dolore.

Oggi, il duca del Sussex e il nuovo principe del Galles sono nuovamente protagonisti di uno scandalo che si preannuncia davvero incredibile e in grado di rimescolare le carte in tavola: spunta un fratellino segreto. Dopo anni viene fuori la verità.

Fratellino segreto per i principi inglesi

Sembra proprio che Harry e William abbiano un fratellino o meglio avrebbero avuto un fratellino se Lady Diana fosse stata ancora in vita. Secondo alcune indiscrezioni, riportate dai principali tabloid inglesi, la principessa del Galles, quando è morta in quel terribile incidente stradale che l’ha portata via all’affetto dei suoi cari a soli 36 anni, era in attesa di un bambino, si dice di un maschietto.

Il piccolo che portava in grembo era frutto dell’amore con Dodi Al Fayed, il miliardario egiziano con cui da qualche tempo intratteneva una relazione sentimentale. Era il 31 agosto 1997 quando proprio insieme a Dodi, Lady Diana perdeva la vita a seguito di un impatto sotto la galleria del Pont de l’alma a Parigi. A guidare l’auto, l’autista di fiducia della principessa, Henri Paul, che è rimasto anche lui ucciso nello schianto fatale.

Il papà di Dodi, proprietario tra l’altro dei magazzini Harrods, una catena di negozi di lusso conosciuta in tutto il mondo, ha sempre dichiarato che la coppia è stata uccisa su commissione e che il mandante dell’omicidio era il duca di Edimburgo, il marito della Regina Elisabetta.

Sembra infatti che la Royal Family avesse scoperto della gravidanza di Diana e della sua intenzione di sposare presto Dodi Al Fayed. Ma non è tutto. Sono stati sollevati, nel corso degli anni, anche dei dubbi piuttosto sconcertanti.

Sempre il padre di Dodi, ha dichiarato che il corpo di Lady Diana è stato imbalsamato, dopo la sua morte, nel giro di pochissimo tempo perché si volevano nascondere le prove che la principessa aspettava un figlio.

Il mistero è ancora fitto, sappiamo però che la notte in cui Lady Diana ha perso la vita, Dodi Al Fayed aveva acquistato per lei un anello di fidanzamento, forse proprio per chiederla in sposa e iniziare una nuova vita con lei e con il bimbo che portava in grembo.