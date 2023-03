Lo scorso 8 marzo, durante i festeggiamenti della festa della donna, in un pub del barese, una tavolata di 10 signore hanno ben pensato, una volta terminata la serata, di non pagare il conto, il quale si aggirava intorno ai 200 euro e andare direttamente a casa.

Qualche giorno dopo la serata, una del gruppo ha deciso di ritornare al pub “Crazy Bull” per saldare il conto e scusarsi con i proprietari per l’accaduto, dopo che giovedì scorso hanno denunciato il tutto tramite le loro pagine social.

Cosa è accaduto a Casamassina per la festa della donna

In un pub del barese, a Casamassina, nella serata della festa della donna, un gruppo di signore, a fine serata, hanno deciso di non saldare il loro conto di circa 200 euro. L’indomani dell’8 marzo, giovedì scorso, i gestori di Crazy Bull hanno denunciato via social cosa fosse successo nel loro locale.

Una notizia che ha fatto tanto scalpore, tanto da essere riportata anche nei giornali locali e che a distanza di pochi giorni una signora della tavolata è ritornata nel pub incriminato per saldare il conto e chiedere le dovute scuse ai proprietari.

“sono tornate a pagare solo a distanza di tempo e dopo che in rete si era innescata una notevole cassa di risonanza mediatica”.

Queste le dichiarazione rilasciate dai gestori di Crazy Bull, il locale che si trova a Casamassina, in provincia di Bari.

Il racconto dei proprietari

I gestori del pub Crazy Bull di Casamassina, in provincia di Bari, hanno raccontato la loro disavventura a lieto fine per la festa della donna. Come ogni anno, per l’8 marzo molte signore e ragazze si riuniscono per condividere insieme una serata e celebrare il gentil sesso.

Una ricorrenza diventata un business per la felicità dei ristoratori e proprietari di locali, che per l’occasione hanno il tutto esaurito. Stessa cosa è successa ai gestori di Crazy Bull, un pub del barese che lo scorso 8 marzo hanno raccontato di un tavolo di signore furbette che a fine serata si sono dimenticare di saldare il conto di circa 200 euro.

I proprietari, raccontano, che questi spiacevoli episodi, in passato, sono già accaduti nel loro pub. In un post, nei loro profili social, hanno voluto sottolineare che, nonostante tutto, il sorriso e l’accoglienza, considerati i loro punti di forza, non verranno mai a mancare.

I gestori del locale di Casamassina hanno poi ringraziato pubblicamente tutti coloro i quali li hanno aiutato nel diffondere la notizia del mancato pagamento, tanto da far diventare l’accaduto un vero e proprio caso, al punto tale da far ritornare una delegata del gruppo per saldare il conto.